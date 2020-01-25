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Светлана Лобода похвасталась стальным прессом и раскрыла секрет стройности

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.01.2020 - 18:39
Светлана Лобода похвасталась стальным прессом и раскрыла секрет стройности
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица напомнила о простом правиле стойности

Светлана Лобода, которая оправилась на отдых у океана, не забывает радовать поклонников фотоотчетами в Instagram. На ее странице немало пляжных снимков, не обходится и без кадров в купальнике, ведь артистке есть что показать.

На новой серии фото Светлана расположилась на удобном шезлонге с кокосом в руках. На ней – купальник и короткие джинсовые шорты, которые звезда расстегнула. Пляжный лук позволяет оценить ее формы – стальной пресс, упругую грудь и длинные ноги. На шее красуется множество цепочек с серебряными монетками, а руки украшают браслеты. Певица надела шляпу и спрятала глаза за солнечными очками.

Она решила поделиться с подписчиками известным правилом стройности. "Когда хочется есть – пей", - написала артистка.

Светлана Лобода похвасталась стальным прессом и раскрыла секрет стройности

Светлана Лобода похвасталась стальным прессом и раскрыла секрет стройности

Смотреть "горячие" фото Лободы полностью можно тут.

Поклонники в своем большинстве поддержали утверждение Светланы и признались, что сами не раз пользовались этим советом. Некоторые отметили, что певице стоит немного набрать в весе, другие же посчитали ее формы идеальными.

  • Шикарна
  • Лучше бы ты поела, Света, совсем исхудала
  • Мой идеал
  • Светочка, красоточка, фигурка классная, стройняшка
  • Вы нереально крутая
  • Классная
  • Красота!
  • Воу, классное фото
  • Фигура супер

Скриншот комментариев

Напомним, что Светлана Лобода в микро-бикини нюдового оттенка показала свою точеную фигуру. Она запечатлена на пляже среди волн, демонстрируя свои формы с различных ракурсов.

Ранее Светлана Лобода показала энергичные танцы двух своих дочерей Евы и Тильды. Девочки растут талантливыми и музыкальными как и их звездная мама.

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