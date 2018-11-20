Светлана Лобода опять попала в больницу

Фото: Светлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

20 ноября ей снова потребовалась помощь медиков

Перенесшая операцию на почке украинская певица Светлана Лобода, которая после побывала на гастролях в Германии, снова угодила в больницу. Об этом сообщила сама артистка на своей странице в Instagram.

Лобода также рассказала, что в скором времени у нее состоится тур по Уралу. Сейчас же она занята съемками клипа на новый трек INSTADRAMA.

Кстати, в одной в палате со Светланой находилась российская певица Анита Цой. Украинская звезда поблагодарила ее за помощь.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате - Аните Цой. Твоя помощь в самой экстренной ситуации - абсолютно бесценна. Благодарю тебя. Потихоньку организм восстанавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов. Дай Бог. Совсем скоро мы отправляемся в тур по Уралу, а пока готовим для вас наш новый блокбастер", - поделилась Лобода.

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Певица не сообщает, что стало причиной повторного обращения к медикам.

В комментариях подписчики переживают за артистку и желают ей скорейшего выздоровления,а также призывают беречь себя.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода и солист Rammstein сходили на свидание в Берлине. По словам очевидцев, 55-летний Тилль, которому приписывают отцовство второго ребенка Лободы, провел певицу в концертный зал, а сам наблюдал шоу из VIP-зоны. После выступления Светлана скрылась с музыкантом в неизвестном направлении.

Тилля и Светлану уже давно подозревают в отношениях, некоторые даже уверены в том, что немецкий музыкант является отцом младшей дочери Лободы. Особенно сильно эти слухи разгорелись после того, как мужчина сделал артистке необычный подарок.

Кстати, LOBODA поделилась печальными мыслями.

Видео: РБК-Украина