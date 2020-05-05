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Светится, как солнышко: ALYOSHA умилила нежными "беременными" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.05.2020 - 09:39
Светится, как солнышко: ALYOSHA умилила нежными "беременными" фото
Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

Украинская певица и ее муж ожидают рождения третьего ребенка

ALYOSHA и Тарас Тополя лишь в конце апреля подтвердили, что скоро они станут родителями в третий раз - певица находится уже на седьмом месяце беременности! Пара хотела подольше сохранить этот секрет лишь для семьи, однако сейчас настало время поделиться со всеми. При этом певица призналась, что беременность не была запланированной, однако при этом очень желанной и они с супругом готовы стать многодетными родителями. На своей странице в Instagram артистка поделилась нежными кадрами "в положении".

ALYOSHA поблагодарила всех за поздравления и опубликовала трогательные фото из съемки для глянца. На некоторых она запечатлена с мужем - исполнительница позирует, завернутая в белоснежную простынь, а Тарас сидит на постели и трогательно положил руку на округлившийся животик любимой.

Светится, как солнышко: ALYOSHA умилила нежными &quot;беременными&quot; фото

Фото: ALYOSHA с мужем (instagram.com/alyoshasinger)

На еще одном кадре пара снята на балконе - они держатся за руки и с любовью смотрят друг на друга.

Светится, как солнышко: ALYOSHA умилила нежными &quot;беременными&quot; фото

Фото: ALYOSHA с мужем (instagram.com/alyoshasinger)

Также ALYOSHA выложила нежный снимок в белом мини-платье в горошек - певица трепетно обнимает руками живот и счастливо улыбается.

"Сяйте, мов сонечки, навіть коли за вікном ллє дощ. Життя дарує нам стільки приводів бути щасливими, не пропускайте їх повз!" - пожелала поклонникам будущая многодетная мама.

Светится, как солнышко: ALYOSHA умилила нежными &quot;беременными&quot; фото

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

Фолловеры остались очарованы нежными фото и оставили артистке множество теплых отзывов.

  • Землячка как вам идёт беременность!!!!! Запорожье любит вас! Желаем здоровья и удачи!!!
  • Коли ти вирощуєш хліб,то і дощ для тебе приносить дуже велику радість,нехай Бог пошле мамі красунечку дівчинку?
  • Такая нежная и красивая
  • Красуня
  • Ви ще краща стали
  • Осяяна сонечком
  • Симпатична
  • Ви така гарненька!!!Світитесь мов сонечко. Бажаю вам легкості та хай вам щастить
  • Как Вы красивы, беременность украшает
  • Нежная, трогательная, хорошенькая！
  • Красотка!!!!! Нежная, женственная и такая романтичная!!!!

Светится, как солнышко: ALYOSHA умилила нежными &quot;беременными&quot; фото

Скриншот комментариев (instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, Тарас Тополя рассказал, будет ли присутствовать на третьих родах супруги.

Тарас Тополя рассказал, будет ли присутствовать на третьих родах супруги Определенно тяжелее предыдущих: ALYOSHA рассказала, как проходит ее третья беременность
Новости Украины беременностьAlyosha
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