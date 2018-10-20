"Света, угомонись": Лобода удивила фанатов неординарным поступком (видео)

Популярная украинская певица Светлана Лобода поразила фанатов неординарным поступком в преддверии прямого эфира. Соответствующий пост она разместила на своей странцие в Instagram.
"Света, угомонись, а. Иди уже в эфир. Что это за адские туфли?", - говорит голос за кадром.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Лободу можно заметить в латексном костюме и ярко желтых туфлях. Девушка почему-то лежала на диване и качала пресс. Инцидент произошел прямо перед прямым эфиром "Вечерний Ургант".
Видео: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Подчеркнем, что фанаты певицы "оценили" чувство юмора Лободы.
"Вы, конечно, смешная. Обожаю просто", - сказала пользователь Елизавета Тасс.
"Неугомонная", - подчеркнул юзер "goddess".
"Не видос, а зрительский десерт. Спасибо, вкусно", - сказал пользователь Сергей Грин.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что Лобода показала, как распевается перед концертом.
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Видео: (video.rbc.ua)