"Света, угомонись": Лобода удивила фанатов неординарным поступком (видео)

Популярная украинская певица Светлана Лобода поразила фанатов неординарным поступком в преддверии прямого эфира. Соответствующий пост она разместила на своей странцие в Instagram.

"Света, угомонись, а. Иди уже в эфир. Что это за адские туфли?", - говорит голос за кадром.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Лободу можно заметить в латексном костюме и ярко желтых туфлях. Девушка почему-то лежала на диване и качала пресс. Инцидент произошел прямо перед прямым эфиром "Вечерний Ургант".

Видео: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подчеркнем, что фанаты певицы "оценили" чувство юмора Лободы.

"Вы, конечно, смешная. Обожаю просто", - сказала пользователь Елизавета Тасс.

"Неугомонная", - подчеркнул юзер "goddess".

"Не видос, а зрительский десерт. Спасибо, вкусно", - сказал пользователь Сергей Грин.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лобода показала, как распевается перед концертом.

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Видео: (video.rbc.ua)