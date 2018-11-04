"Свет, ложись спать": Лобода устроила "допрос" дочери (видео)

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица "пристала" к дочери

Популярная украинская певица Светлана Лобода показала подписчикам ее первого слушателя ее нового трека. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Девочка, ты сейчас прослушала пятый раз песню InstaDrama. Ты считаешь, что это хит? Люди полюбят ее, будут ее петь? Честно?", - сказала певица.

Видео: Лобода устроила "допрос" дочери (instagram.com/stories/lobodaofficial)

Обратим внимание, что девочка на все вопросы мамы отвечает "да". Это стало причиной критического отношения к данному видео со стороны фанатов Лободы.

"Света, ложись спать", - сказал пользователь Евгений Власов.

"Такое чувство, что девочку накажут, если она скажет что-то не то. Бред. Хоть и нравится все, что вы делаете", - уточнила юзер Лена Кудрина.

"Ваше творчество потрясающее", - подчеркнула пользователь Полина Калинина.

"Допрос мама устроила", - сказал юзер desperate_housewife.

Скриншот комментариев (instagram.com/stories/lobodaofficial)

Ранее мы писали о том, что участник нового сезона "Битвы экстрасенсов", известный экстрасенс Тимофей Руденко считает, что певица Светлана Лобода и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн могут быть счастливы вместе и у них есть все шансы построить долгие и крепкие отношения.

Напомним, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина обратилась ко всем поклонникам и подписчикам певицы и сообщила новые даты перенесенных концертов.

Также мы писали о том, что Лобода после операции в Москве обратилась к поклонникам.

Видео: РБК-Украина