"Свет, ложись спать": Лобода устроила "допрос" дочери (видео)

Певица "пристала" к дочери
Популярная украинская певица Светлана Лобода показала подписчикам ее первого слушателя ее нового трека. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
"Девочка, ты сейчас прослушала пятый раз песню InstaDrama. Ты считаешь, что это хит? Люди полюбят ее, будут ее петь? Честно?", - сказала певица.
Видео: Лобода устроила "допрос" дочери (instagram.com/stories/lobodaofficial)
Обратим внимание, что девочка на все вопросы мамы отвечает "да". Это стало причиной критического отношения к данному видео со стороны фанатов Лободы.
"Света, ложись спать", - сказал пользователь Евгений Власов.
"Такое чувство, что девочку накажут, если она скажет что-то не то. Бред. Хоть и нравится все, что вы делаете", - уточнила юзер Лена Кудрина.
"Ваше творчество потрясающее", - подчеркнула пользователь Полина Калинина.
"Допрос мама устроила", - сказал юзер desperate_housewife.
Скриншот комментариев (instagram.com/stories/lobodaofficial)
Ранее мы писали о том, что участник нового сезона "Битвы экстрасенсов", известный экстрасенс Тимофей Руденко считает, что певица Светлана Лобода и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн могут быть счастливы вместе и у них есть все шансы построить долгие и крепкие отношения.
Напомним, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина обратилась ко всем поклонникам и подписчикам певицы и сообщила новые даты перенесенных концертов.
Также мы писали о том, что Лобода после операции в Москве обратилась к поклонникам.
Видео: РБК-Украина