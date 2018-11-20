Свадьба отменяется: Пэрис Хилтон разорвала помолвку с женихом

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Пара была вместе два года

Свадьбы 37-летней Пэрис Хилтон и 33-летнего Криса Зилки не будет: влюбленные, объявившие о помолвке в начале года, расстались. Источники из окружения знаменитостей подтвердили журналистам эту информацию, передает Just Jared.

"Пэрис и Крис расстались и отменили помолвку в начале этого месяца",— рассказал инсайдер.

Свадьба светской львицы и актера с украинскими корнями должна была состояться 11 ноября 2018 года в Church of the Good Shepherd, расположенной в Беверли-Хиллз.

Фото: Пэрис Хилтон и Крис Зилка (facebook.com ParisHiltonEntertainment)

По словам информаторов, Хилтон и Зилка в ближайшее время сконцентрируются на работе. Пэрис займется своим брендом, а Крис вернется к съемкам, то есть оба не спешат искать замену друг другу и хотят отвлечься от личной жизни.

Инсайдеры не уточняют, что пошло не так в отношениях пары. Напомним, о романе Хилтон с актером сериала "Оставленные" стало известно в феврале 2017 года. На следующий год Крис подарил Пэрис помолвочное кольцо стоимостью почти два миллиона долларов.

Ранее Пэрис Хилтон заявила, что мечтает сыграть сразу несколько свадеб.

Напомним, Пэрис Хилтон показала фото из Украины. Светская львица прилетела со своим женихом Крисом Зилкой в Украину на открытие реконструированного отеля.

Мы также писали о том, что Пэрис Хилтон призналась Украине в любви.

Видео: РБК-Украина