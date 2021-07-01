Когда свадьба? Никитюк получила неожиданное предложение от Холостяка Заливако
Леся Никитюк не устает восхищать и поражать своих поклонников. Телеведущая похвасталась стильным и соблазнительным луком, который, как оказалось, она примерила для особого случая - встречи с "Холостяком 11" Михаилом Заливако.
Неожиданный результат их общения Леди Ле показала в своем Instagram.
Длинноногая красотка предстала на снимках в роскошном шелковом платье в пол бело-серебристого оттенка. Изюминкой наряда является экстремально глубокий вырез на бедре, позволяющий оценить точеную фигуру знаменитости. Женственный и сексуальный аутфит Никитюк дополнила белыми босоножками на шпильке.
Волосы ведущая собрала в хвост, оставив несколько прядей у лица, а также сделала эффектный макияж с черными стрелками на глазах.
Для начала Леся устроила фотосессию на улице, демонстрируя свой красивый лук во всей красе. А позже показала, куда же она пришла в таком виде - как оказалось, на съемки ТВ-шоу "Кто сверху?".
Там она встретилась с главным героем 11 сезона реалити "Холостяк" Михаилом Заливако и неожиданно получила от него предложение... руки и сердца!
Никитюк выложила шутливое фото из студии, на котором Заливако встал перед ней на одно колено и раскрыл коробочку с кольцом. Сама же Леся запечатлена с довольно-удивленным видом, при этом в руках она держит табличку с надписью: "Миша! Я согласна!"
Леся Никитюк в платье с экстремальным вырезом покорила сердце Холостяка 11 Михаила Заливако (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Коротко про сьогоднішній день. Боже як несподівано. P.s. Міша, ти Зверху", - подписала кадр артистка.
Фолловеры пришли в восторг от такой идеи и принялись в шутку интересоваться, когда же свадьба. А некоторые действительно пожалели, что Леся и Миша не вместе - ведь из них вышла бы прекрасная пара.
- Ооо, як би це була правда то була б дуже крута пара, дуже гарна пара, а так те що маємо те маємо
- Вітаю, коли весілля?
- Жаль что это прикол, было бы круто. И чисто визуально и по статусу они друг-другу подходят
- Вот это ноги…
- Вот это была бы крутая пара
- Леся, на весілля пригласите?
- Леся, ну нарешті
- Ну капєц, здається він не ту вибрав
- Чекаєм весілля
Напомним, ранее Леся Никитюк с рыбьим хвостом устроила странные танцы.