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Когда свадьба? Никитюк получила неожиданное предложение от Холостяка Заливако

Новина українською →
Четверг 01 июля 2021 16:02
Когда свадьба? Никитюк получила неожиданное предложение от Холостяка Заливако Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: RBC.UA

Леся Никитюк не устает восхищать и поражать своих поклонников. Телеведущая похвасталась стильным и соблазнительным луком, который, как оказалось, она примерила для особого случая - встречи с "Холостяком 11" Михаилом Заливако.

Неожиданный результат их общения Леди Ле показала в своем Instagram.

Длинноногая красотка предстала на снимках в роскошном шелковом платье в пол бело-серебристого оттенка. Изюминкой наряда является экстремально глубокий вырез на бедре, позволяющий оценить точеную фигуру знаменитости. Женственный и сексуальный аутфит Никитюк дополнила белыми босоножками на шпильке.

Волосы ведущая собрала в хвост, оставив несколько прядей у лица, а также сделала эффектный макияж с черными стрелками на глазах.

Когда свадьба? Никитюк получила неожиданное предложение от Холостяка ЗаливакоКогда свадьба? Никитюк получила неожиданное предложение от Холостяка Заливако

Для начала Леся устроила фотосессию на улице, демонстрируя свой красивый лук во всей красе. А позже показала, куда же она пришла в таком виде - как оказалось, на съемки ТВ-шоу "Кто сверху?".

Когда свадьба? Никитюк получила неожиданное предложение от Холостяка Заливако

Там она встретилась с главным героем 11 сезона реалити "Холостяк" Михаилом Заливако и неожиданно получила от него предложение... руки и сердца!

Никитюк выложила шутливое фото из студии, на котором Заливако встал перед ней на одно колено и раскрыл коробочку с кольцом. Сама же Леся запечатлена с довольно-удивленным видом, при этом в руках она держит табличку с надписью: "Миша! Я согласна!"

Когда свадьба? Никитюк получила неожиданное предложение от Холостяка Заливако

Леся Никитюк в платье с экстремальным вырезом покорила сердце Холостяка 11 Михаила Заливако (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Коротко про сьогоднішній день. Боже як несподівано. P.s. Міша, ти Зверху", - подписала кадр артистка.

Фолловеры пришли в восторг от такой идеи и принялись в шутку интересоваться, когда же свадьба. А некоторые действительно пожалели, что Леся и Миша не вместе - ведь из них вышла бы прекрасная пара.

  • Ооо, як би це була правда то була б дуже крута пара, дуже гарна пара, а так те що маємо те маємо
  • Вітаю, коли весілля?
  • Жаль что это прикол, было бы круто. И чисто визуально и по статусу они друг-другу подходят
  • Вот это ноги…
  • Вот это была бы крутая пара
  • Леся, на весілля пригласите?
  • Леся, ну нарешті
  • Ну капєц, здається він не ту вибрав
  • Чекаєм весілля

Напомним, ранее Леся Никитюк с рыбьим хвостом устроила странные танцы.

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Леся Никитюк Михаил Заливако
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