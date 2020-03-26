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Суперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантина

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2020 - 18:32
Суперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантина
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Звезда наслаждается временем с детьми

Наталья Водянова, которая привыкла к разъездам и путешествиям, наконец погрузилась в домашнюю рутину. 38-летняя супермодель все свободное время, которое появилось благодаря карантину, проводит с детьми. На днях Водянова отмечала день рождения своей единственной дочери – Неве исполнилось 14 лет. В честь этого события знаменитость проявила свои кулинарные таланты, приготовив собственноручно тортик. На этом эксперименты звезды на кухне не закончились.

Суперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантина

Суперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантинаСуперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантинаСуперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантина

Приготовление семейного ужина (фото: instagram.com/natasupernova)

В этот раз Наталья привлекла к приготовлению еды всех детей, превратив его в настоящую вечеринку на кухне. В процессе участвовали старшие дети Натальи от первого брака: 18-летний Лукас, 12-летний Виктор и Нева, а также, разумеется, сама красавица. В сториз Наталья показала, как все увлеченно занимаются каждый своим делом: сама она готовит зеленый рис, Лукас и Нева взялись за пиццу, ну а Виктор ест мороженое и наблюдает за происходящим.

Суперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантина

Позже модель и филантроп опубликовала фото всех вместе и написала: «Вот как мы это делаем. Пробуем зеленый рис». На снимке она появилась без макияжа и в простом домашнем образе. Так что выглядит Наталья, как всегда, словно старшая сестра своих уже практически взрослых детей. Поклонники принялись писать звезде комплименты, заодно отмечая красоту детей.

  • Наташенька, спасибо! Здорово видеть ваш позитив. Поделитесь, пожалуйста, рецептом зелего риса, очень интересно попробовать. Спасибо
  • Наталия, вы прекрасны во всем!
  • Какие большущие дети, и какие красивые
  • Ваш муж, наверное, и не мечтал об этом – супермодель с детьми готовит на кухне
  • Вы для меня пример силы и мужества
  • Наташа, у меня в голове не укладывается, что вы мама пятерых, я вас даже беременной никогда не видела… Как выйти на такой уровень, где можно позволить себе счастливое замужество, пятерых детей, карьеру мечты и прекрасную себя?...
  • Наташа, какой у вас красивый сын!
  • Какое уютное домашнее фото… Класс…
  • Наконец появилось время побыть со своей семьей как можно дольше. Наслаждайтесь каждой минуткой, берегите себя и дай Бог вам здоровья и вашей замечательной семье

Суперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантинаСуперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантинаСуперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантинаСуперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантинаСуперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантинаСуперхозяйка: Наталья Водянова показала, что готовит для всей семьи во время карантина

Комментарии к посту Натальи (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)

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