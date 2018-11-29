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"Супер-известные люди": певица-трансгендер Зианджа о других ЛГБТ

Lite » Звезды 29.11.2018 - 21:23

Видео: YouTube / Зе Интервьюер

Известная украинская певица-трансгендер, участница Голосу країни 8 Зианджа, которая раньше была известна под именем Борис Апрель, рассказала о других звездах ЛГБТ. Об этом она сообщила в откровенном интервью Анатолию Анатоличу в рамках его авторского проекта "Зе Интервьюер".

Так, отвечая на вопрос ведущего, есть ли еще известные артисты, которые наверняка ЛГБТ, Зианджа дала утвердительный ответ и отметила, что таких немало.

"Конечно! Их много", - сказала она и добавила, что они очень знаменитые артисты.

&quot;Супер-известные люди&quot;: певица-трансгендер Зианджа о других ЛГБТФото: скриншот YouTube / Зе Интервьюер

"Это супер-известные люди, которым я писала песни, в частности в Москве", - призналась Зианджа.

Также певица рассказала, что и украинские, и российские звезды ЛГБТ, "к сожалению вынуждены молчать".

По словам Зианджа, это происходит потому, что у них сложился определенный имидж, и они не могут его нарушить. 

"Они, конечно, живут в приватной жизни свободно, но на публике играют определенную роль", - добавила артистка.

Никого конкретно Зианджа не назвала.

Как сообщалось ранее, певица-трансгендер Зианджа подробно рассказала о своем первом романе.

Также мы писали о том, что Зианджа рассказала о своем непростом сотрудничестве с знаменитой украинской певицей Натальей Могилевской. 

Кроме того, она призналась, как родители отреагировали на ее стиль жизни и какие у них сейчас отношения. 

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Видео: РБК-Украина

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