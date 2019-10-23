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"Супер-идеальный ребенок": Снежана Бабкина рассказала о маленьком сыне

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.10.2019 - 16:26
"Супер-идеальный ребенок": Снежана Бабкина рассказала о маленьком сыне
Сергей и Снежана Бабкины (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Снежана похвасталась, что Елисей - невероятно спокойный мальчик

Снежана Бабкина со своим мужем, исполнителем Сергеем Бабкиным продолжают наслаждаться ролью молодых родителей. Кстати, Бабкин с женой стали персонажами картин в новом клипе "Єви і Адами"! В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", звездные супруги Бабкины поделились подробностями, как совмещают работу с воспитанием троих детей и кто помогает растить 4-месячного Елисея.

Так, недавно у Сергея Бабкина вышел клип на песню "Єви і Адами", в котором звездные супруги стали главными героями. Журналисты поинтересовались, почему Сергей и Снежана не снялись в нем в "костюмах Евы и Адама".

"Было такое предложение от нас. Почти все получилось, но мы не успели снять сцену, в которой мы абсолютно голые. Уехали в Харьков, потому что вечером у нас был спектакль и не смогли остаться в Киеве", – объяснили Сергей и Снежана Бабкины.

&quot;Супер-идеальный ребенок&quot;: Снежана Бабкина рассказала о маленьком сыне

Снежана Бабкина с сыном Елисеем (instagram.com/snezhana_babkina)

Теперь семья Бабкиных с еще большим желанием возвращается в Харьков, ведь там их ждет 4-месячный сын Елисей. Малыша помогает растить бабушка. Снежана признается – маленький сын позволяет родителям хорошо выспаться ночью.

"Наш третий раз был абсолютно другой. Вообще не было бессонных ночей. Как Елисей родился, один-два раза за ночь просыпается. Просто какой-то супер-идеальный ребенок", – говорит Снежана в интервью "Ранку з Україною".

Теперь каждый выезд в Киев для Снежаны – большое дело, к которому она готовится заранее.

"Мне нужно заморозить много молока. Какой-то период замораживаю, потом понимаю, что уже могу выехать, и мы в этот день с утра до вечера, как сумасшедшие, бегаем по интервью, по эфирам", – рассказала Снежана Бабкина. Дело в том, что родители очень не хотят пропустить первое слово или первый шаг маленького Елисея.

Напомним, ранее "мама на отдыхе" Снежана Бабкина покорила ярким фото с мужем и детьми.

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