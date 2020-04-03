Есть сумасшедшая идея: Лилия Ребрик придумала, чем заняться на карантине

Ведущая попросила совета у более опытных в этом деле поклонников
Лилия Ребрик отправилась "отбывать" карантин на дачу - конечно же, вместе с мужем Андреем Диким и дочурками Дианой и Полиной. Старшая девочка учится дистанционно, пока ее мама развлекает младшую и готовит вкусняшки. "Дикая семейка" наслаждается временем, которое можно провести вместе - они устраивают пижамные вечеринки, занимаются рукоделием и гуляют во дворе. При этом у телеведущей все равно остается немало свободного времени и у нее появилась неожиданная идея, на что же его потратить.
Своими мыслями Ребрик поделилась в Instagram - артистка опубликовала веселое фото, на котором она сидит на мощеной тропинке своего двора возле распылителя, которые поливает газон, раскинув руки будто в полете. Она призналась, что решила попробовать свои силы в саду и на огороде - а так как опыта у нее нет, то попросила совета у поклонников.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"В повітрі вже пахне весною...Чим займаєтесь на карантині? Які ідеї з’явилися? Бо у мене є одна божевільна ідея. Ніколи не пробувала. Але ж час з’явився. Чому б ні? Порадьте, знавці, з чого почати свій невеличкий город. Це я сказала? Таааак!!!! Хочу! Полуницю, смородину, огірки, помідори, листя салату, малину, яблука, грушу, вишеньку. А, і черешеньку! І бузок! І якщо карантин надовго, то і кури з’являться. Отже, я вчасно з питанням? Чи вже запізнилася? Чекаю ваших порад з чого почати", - рассказала о своих планах ведущая.
Подписчики похвалили Ребрик за отличную идею и засыпали множеством полезных советов.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Ранее Лилия Ребрик всколыхнула поклонников речью об изменении привычного мира и оптимистичных перспективах на будущее.