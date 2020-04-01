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Не судите строго: Дорофеева показала секреты яркого макияжа с акцентом на глаза (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2020 - 09:34
Не судите строго: Дорофеева показала секреты яркого макияжа с акцентом на глаза (видео)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя записала очень подробное видео

Прямые эфиры стали настоящей панацеей для украинских селебретис. Ведь на период карантина звезды оказались не только в домашнем заточении, но и без работы! Концерты, вечеринки и презентации отменены до 24 апреля. Чтобы хоть как-то поддерживать связь с поклонниками, знаменитости активно осваивают возможности соцсетей. Надя Дорофеева, как и многие ее коллеги, также решила выйти в прямой эфир на своей instagram-страничке. Экс-солистка группы “Время и Стекло” решила занять “мейкап-нишу”. На днях Дорофеева показала, как делает макияж.

При том макияж Дорофеева сделала с акцентом на глаза, используя коричневые тени. Певица успокаивает, если у вас вдруг не окажется под рукой теней, используйте корректор для контуринга. Также Надя отметила, что любит максимально натуральный макияж.

С самого начала Надя делится лайфхаком. Девушка признается, что у нее кожа относится к жирному типу. Поэтому перед нанесением косметики Дорофеева промакивает кожу матирующей салфеткой.

В качестве основы для макияжа глаз Надя использует консилер, который наносит и под глаз, и на подвижное веко. Надя практически не пользуется кисточками, нанося косметику подушечками пальцев.

“Я не умею профессионально краситься. Крашусь так, как научилась, как подсмотрела у других блогеров и своих визажистов. Поэтому не судите меня строго”, — предупреждает певица.

“В жизни я вообще не крашусь, потому что кожа должна отдыхать. А на концертах в турах я крашусь сама”, — подчеркнула Дорофеева.

Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-страничке Glam Wish.

Во время эфира у Нади также спросили, не хочет ли она быть блондинкой.

“Вообще я люблю экспериментировать и в теории могу перекраситься в любой цвет. Год назад я была брюнеткой и через месяц я опять перекрасилась”, — отвечает Надя.

Напомним, ранее Настя Каменских поделилась личными секретами эффектного макияжа. Звезда пошагово продемонстрировала на камеру, как делает трендовый нюдовый макияж лица (макияж без макияжа), а также создала акцент на губах с темной помадой и ненавязчиво подчеркнула глаза несколькими оттенками теней.

Чтобы не сойти с ума: Надя Дорофеева показала свои нескучные хроники карантина Надя Дорофеева покрасовалась в нижнем белье, засветив идеальные формы
Новости Украины Надя Дорофеевамакияж
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