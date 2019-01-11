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"Судьба велит ехать в Израиль": KAZKA уверена в своей победе

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.01.2019 - 13:19
"Судьба велит ехать в Израиль": KAZKA уверена в своей победе
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Уверенности знаменитого трио остальные участники могут только позавидовать

"Прорыв года", по версии украинского музыкального канала, группа KAZKA вышла в полуфинал Нацотбора Евровидения 2019 и тут же призналась, что не видет среди 16 участников конкурентов для себя.

На своей страничке в Instagram участники группы немного рассказали, почему именно они должны поехать в Израиль и представить Украину на Евровидении в этом году.

"На один шаг ближе к Земле Обетованной. KAZKA в полуфинале Национального отбора Евровидение 2019", - гласит подпись в социальной сети.

&quot;Судьба велит ехать в Израиль&quot;: KAZKA уверена в своей победеФото: Трио готово к поездке в Израиль (instagram.com/kazka.band)

"Никита обожает фалафель, Дима - историю, а я путешествовать ... нам сама судьба велит ехать в Израиль", - так участники группы объяснили, почему они заслуживают победы на полуфинале украинского конкурса.

Стоит отметить, что выбор песни конкурсантов все еще под секретом, как и номер, под которым будут выступать артисты.

В комментариях подписчики высказали свое мнение об участии группы в песенном конкурсе.

&quot;Судьба велит ехать в Израиль&quot;: KAZKA уверена в своей победе

Скриншот: комментарии к посту KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"Я уверен,вы сможете победить", - написал dmitry_mochko.

"Вы достойны большего, чем какое-то там Евровидение", - уверена mia55555sali.

"С какай песней?", - спросила myroslava_potushynska.

"Удачи ребята я очень в вас верю", - пожелала vladimirovna7521.

Напомним, что украинцы уже составили своей рейтинг фаворитов на Национальном отборе Евровидении 2019. Кто эти люди, можете узнать, прочитав статью.

Кроме того, один из конкурсантов уже определился с песней для участия в конкурсе и презентовал ее слушателям.

Весь список участников песенного конкурса Евровидениеуже опубликован, в нем, как новички, так и те, кто пробовал свои силы на прошлом Нацотборе.

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