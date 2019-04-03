"Стюардесса по имени Слава": солистка НеАнгелов восхитила эффектным образом

Слава Каминская

Певица и ее супруг приземлились в Майами

Слава Каминская недавно похвасталась своей поездкой в США. При этом украинская исполнительница, солистка группы НеАнгелы опубликовала из аэропорта "Борисполь" очень трогательное фото с мужем, на котором они проникновенно смотрят друг на друга. Тогда певица не дала никаких деталей путешествия, а в посте лишь указала эмоджи – статую Свободы в Нью-Йорке, самолет и сердечко. Таким образом, дав понять фанатам, куда именно улетает.

И вот, Каминская наконец прибыла в пункт назначения. В геотегах Каминская указала, что находится в Майами, штат Флорида.

Пока что никаких ярких фото, кроме одного – селфи. Только вот на снимке Слава заметно уставшая, хотя и позирует в ярком макияже и со стильной укладкой: крупные локоны, аккуратно сложенные на одну сторону.

"13 часов в самолете", - подписала снимок Слава.

Также певица опубликовала отрывок из песни Земфиры "Не отпускай":

Над моей пропастью

У самой лопасти

Кружатся глобусы,

Старые фокусы.

Я же расплакалась,

Я не железная.

Мама Америка,

В двадцать два берега....

Стильная Слава Каминская

Поклонники солистки поп-группы НеАнгелы поспешили прокомментировать ее новый снимок:

"Добро пожаловать на американскую землю! Почему визу долго ждали? Из за отказов или по другим причинам?"

"По другим причинам", - ответила Каминская.

"Это всего 13 часов. И Вы на другой стороне земли)) У нас в стране за это время не доехать до Мариуполя. Поезд едет 18 часов"

"Стюардесса по имени Слава"

"Земфира, её можно цитировать в очень многих случаях жизни"

"Жалко, что не с концертом(( Мои самые любимые голоса!"

"Очень красивая! Крутая фотка!"

"Макияж суперский"

"Красота страшная сила"

Кстати, Эдгар Каминский уже успел опубликовать пару ярких фото с Майами.

Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов умилила сеть фотосессией с детьми.

Также Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения.