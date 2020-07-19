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Стройная русалочка: жена Дмитрия Комарова в купальнике ошеломила роскошной фигурой

Воскресенье 19 июля 2020 16:57
Стройная русалочка: жена Дмитрия Комарова в купальнике ошеломила роскошной фигурой
Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Александра нашла замену морю

Александра Кученренко и Дмиртрий Комаров не привыкли сидеть, сложа руки. Ведущие ведут активній образ жизни и с удовольствием путешествуют по Украине. Так, недавно они побывали в Одессе, ездили во Львов и очутились в колоритной Коломые. А пока заграничные морские курорты недоступны да и моря нет рядом, Александра решила поплавать в бассейне и насладится водными процедурами.

На показала фото в купальнике с резиновой шапочкой на голове и в специальных очках для плавания. Кадр был сделан со стороны спины, что позволило рассмотреть точеную фигуру ведущей. К слову, подобными снимками Александра поклонников не балует – ее образы обычно сдержанные.

"Отправляюсь в заплыв под свои счастливые цифры на табло", - подписала она кадр. Подписчики девушки пришли в восторг от ее внешности и точеной фигуры. Также они предположили, что Дмитрий мог выступить в качестве фотографа жены.

Александра Кучеренко показала стройную фигуру (фото: instagram.com/aakucherenko)

Стройнее и красивее русалочку не найти

Красуня!

А где Дима?

Стройная русалочка: жена Дмитрия Комарова в купальнике ошеломила роскошной фигурой

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко покорили светским выходом вдвоем в честь 15-летия программы "Светская жизнь". Стоит отметить, что на мероприятия ведущие ходят по необходимости и их нельзя назвать заядлыми туссовщиками. Александра выбрала платье-мини с крупными цветами. А Дмитрий – клетчатый костюм.

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