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Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в купальнике

Понедельник 10 августа 2020 21:19
Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в купальнике
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда показала новое фото с сыном

Ева Лонгория – одна из самых популярных звезд в сети Instagram – поделилась новым постом. На летнем снимке знаменитая актриса позирует вместе с сыном, которому в этом году исполнилось 2 года. Ева предстала в красном купальнике, который показал, в какой отличной форме находится 45-летняя мамочка. Санти она держит на руках, обнимая его. Точеные руки, пышная грудь, тонкая талия Лонгории просто свели с ума поклонников. В дополнение к пляжному образу звезда взяла только солнцезащитные очки, мокрые волосы она распустила по плечам, а макияж и вовсе не делала. Малыш принимает солнечные ванны голышом.

Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в купальнике

Новое фото Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

Новый пост звезды невероятно порадовал поклонников Евы. Они буквально засыпали звезду приятными словами и эмодзи. Многие, в первую очередь, отметили стройное тело счастливой мамочки и ее красоту. Также не обошлось без комплиментов сыну актрисы, который заметно подрос. «Горячая мамочка», «Ты такая красивая, улыбка тебе к лицу», «Я влюблен в этот снимок», «Ты выглядишь отлично в этом купальнике, Ева», «Ты восхитительная женщина», «Такие милые!»…

Стройная мамочка: 45-летняя Ева Лонгория показала идеальную фигуру в купальникеЕва восхищает идеальной формой (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева Лонгория стала мамой в 2018-м году. Своего первого ребенка, сына Сантьяго Энрике, она родила от бизнесмена и владельца крупной медиакомпании Хосе Антонио Бастона, за которого вышла замуж в 2016-м году. 45-летняя знаменитость никогда не страдала чрезмерной скрытностью, демонстрируя миру свою беременность и жизнь малыша с первых дней. Так что поклонники звезды привыкли за два года к массе милых фото и трогательных роликов. А с взрослением Санти их явно станет только больше.

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