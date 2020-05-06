Стройная Леся Никитюк в топе и лосинах свела с ума формами во время зарядки

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала свою интенсивную домашнюю тренировку

Леся Никитюк во время карантина, похоже, не набрала ни грамма лишнего веса! Это при том, что ведущая активно готовит различные блюда и экспериментирует на кухне. Так, она угостила племянницу своей фирменной окрошкой, правда, девочка не слишком оценила вкус и позабавила сеть реакцией на содержимое тарелки. К слову, домашние снимки Леди Ле можно назвать весьма пикантными – она с удовольствием демонстрирует прекрасную физическую форму в топах и нарядах с экстремальным декольте. Теперь же Леся раскрыла секрет своей стройности – спорт с подручными средствами и интервальное голодание.

В Instagram она опубликовала короткий ролик, на котором тренируется с бутылками воды – вначале 0,75 литров вместо гирь, а затем с 6-литровой в качестве утяжелителя. На теледиве - спортивный костюм: топ яркого оранжевого цвета и лосины с лампасами.

"Все добре рано чи пізно закінчується, але то не про карантин. Тому перестаньте розпускати нюні - займайтеся спортом і пийте побільше води", - посоветовала она.

"Леся, какая ты худенькая!" - восхитились поклонники. "У меня сейчас интервалка – 16 часов без еды", - пояснила Леди Ле, а затем уточнила норму выпитой жидкости в день – 2 литра.

Скриншот комментариев

Подписчики ведущей восхитились ее позитивным подходом и стройными формами.

Лесуню, в прекрасній формі

Ох круто

Класно

Приколистка такая всегда

Вау, Леся, красотка!

Обожаю

Ты очень красивая

Леся, вы крутая

Божественная

Яка худесенька

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк очаровала фотосетом в белоснежном кроп-топе с оголенными плечами и букетом сирени.