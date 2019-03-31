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Стриптиз и пьяные признания: Настя Ивлеева позабавила "посланием бывшему" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.03.2019 - 12:03
Стриптиз и пьяные признания: Настя Ивлеева позабавила "посланием бывшему" (видео)
Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Поклонники благодарят ведущую за минутку смеха

Известная российская телеведущая, экс-звезда "Орла и Решки" Настя Ивлеева, которую не впустили в Украину и запретили въезд в страну на три года из-за посещения Крыма, повеселила поклонников новым видео в своем Instagram. Девушка опубликовала ролик-пародию на послание бывшему парню.

"Когда чутка пригубила винчика и записала бывшему видео-открытку", - подписала публикацию телезвезда.

На видео Настя с розовыми волосами просит некоего Васю вернуться к ней, поет грустные песни, пьет, открывает зубаки бутылку пива, танцует стриптиз в топике и шортиках, и просит прощения. Концовка также заставит вас улыбнуться.

Видео: (instagram.com/_agentgirl_)

Подписчики благодарят Ивлееву за такое смешное видео и даже назвают его шедевром.

  • "Это шедевр"
  • "Танец огонь"
  • "И проститутку свою забери, ору"
  • "Настя, я тебя обожаю"
  • "Лучшая ахахаха"
  • "Опасная женщина"
  • "Я одна пришла почитать коменты про Элджея?"
  • "Настюшка возвращается"
  • "Как всегда в точку!"
  • "Хахахахахахах, Вась,вернись к ней. Она женщина опасная"

Напомним, ранее Настя Ивлеева полностью обнажилась в пикантном видео.

Мы также писали, что Настя Ивлеева с юмором отреагировала на упреки в незнании английского во время съемок тревел-проекта "Орел и Решка". 

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Новости Украины ведущаяНастя Ивлеева
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