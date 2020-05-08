ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Страстная блондинка в окружении моряков: KAMALIYA презентует клип "Besame Mucho"

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.05.2020 - 13:09
Страстная блондинка в окружении моряков: KAMALIYA презентует клип "Besame Mucho"
Камалия (фото: пресс-служба)

Камалия представила новую дерзкую видеоработу

Нет, это не очередной перепев латиноамериканской классики! Певица KAMALIYA решила порадовать своих поклонников клипом на трек с претенциозным названием “Besame Mucho”. В песне с достаточно крепким женским характером трудно узнать хрупкую и романтическую исполнительницу.

— Я познакомилась с прекрасным девичьим творческим тандемом: Анной Волошиной и Олесей Лихоед. Они показали мне эту песню в демо-версии — и мне она очень понравилась! Над аранжировкой работал известный мастер Вадим Лисица, — комментирует KAMALIYA.

Видео успели отснять ещё до введения карантинных мер, в редчайшую дату — 29 февраля. В качестве режиссёра клипа была выбрана Елена Винярская. Она, кстати, стала и стилистом для KAMALIYA в клипе.

— Раз в четыре года роскошная KAMALIYA позволяет снять для неё самый безумный клип из всех возможных! В кадре не будет ни одного испанца, по названию песни понятно! Зато будут прекрасные моряки, плавающие на картонных лодках в мармеладном море! — говорит Винярская.

Кроме большого количества мужчин, в видео появился и любимый певицы Мохаммад Захур, а также — их дочери Арабелла и Мирабелла. На съёмках, кстати, не обошлось без экстрима:

— В одном из эпизодов я кружу на высоте в спасательном круге. Нужно было изображать, что мне легко, что всё так красиво и сексуально — а я понимала, что мне достаточно одного движения, чтобы вылететь оттуда! Хотя я не из тех, кто боится высоты: я дочь бывшего военного лётчика! — смеётся артистка “M1 Agency”.

TVORCHI выпустили яркое видео твоей весны – «Мова тіла» По секрету: Макс Барских передал интимное послание своим поклонникам
Новости Украины песниклипКамалия
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь