Было очень страшно: Оля Полякова рассказала о серьезной травме дочери у нее на глазах

Оля Полякова со старшей дочкой Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица рассказала. чем занимаются ее дети на карантине

Оля Полякова отменила множество концертов и ушла на карантин с дочками Машей и Алисой и мужем Вадимом, уединившись с семьей на загородной даче. Наконец-то у певицы появилось время для любимых занятий и дел, которые она привыкла откладывать на потом, а в загородном доме таких накопилось немало! Так, "Королева ночи" готовит вместе с дочками и делится любимыми рецептами с поклонниками, а также устраивает литературные чтения сказок на ночь. Певица признается Кате Осадчей и ее программе "Светская жизнь", что быть с детьми 24/7 - очень непросто, но это отличная возможность сблизиться с ними.

"Суперблондинка" признает, что ее дочки успели соскучиться по школе, чего она от них вовсе не ожидала.

"Они так хотят в школу. Вчера в первый раз услышала от Маши фразу, что она хочет в школу", – удивилась Оля и добавила, что девочки занимаются дистанционно - они работают 4 часа онлайн и берут дополнительные уроки английскийого, как и раньше, также удаленно.

Оля Полякова со старшей дочкой Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я не контролирую уроки. Мама меня тоже не контролировала, даже дневник не проверяла. "Это надо не мне, а тебе. Как постелешь, так и выспишься", - говорила моя мама", – поделилась жизненной мудростью певица.

Также Оля призналась, что устраивает с дочками конные прогулки за городом. Правда, во время последней из них Маша упала с лошади и разбила нос. Девушка даже сделала "памятное" фото и разместила его в Instagram.

"Он меня понес и я понимаю, что он едет прямо в дерево. Я понимала, что сейчас это дерево у меня будет на голове, лице. Я разбила нос, повредила ногу – он распухшая, и я еле хожу", - вспоминает дочь звезды.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Я это все видела. Я сидела верхом. Если ты пугаешься на коне, он это чувствует и тоже боится, начинает нестись. Я кричу: "Маша, ты живая?" А она молчит. Это было очень страшно", - рассказала артистка.

Маша и Алиса впервые сели на лошадь в три года. В семейной конюшне для этих целей был пони по прозвищу Катя – когда дочери певицы выросли, лошадку отдали на ипподром.

"Сейчас у нас две лошади – старый и молодой резвый конь Паша, с которого слетела Маша", - рассказала Оля.

"Еще есть Муля, он стоит на ипподроме, я занимаюсь на нем паркуром и прыгаю на нем. А вот соревнования не очень люблю и в них не участвую", – призналась Маша.

Любопытная Катя не могла уточнить у Оли, как она относиться к личной жизни дочери и ее выбору бойфренда. Ведь Маша недавно призналась подписчиками фотоблога, что ее сердце занято.

Видео: YouTube/Светская жизнь

"Не хочу про тех парней говорить. Зная, что это все не навсегда и ненадолго. Пусть будет, какой хочет!" - заявила демократичная певица.