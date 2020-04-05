Столько тепла! Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми

Певица рассказала, чем они с детьми занимаются во время домашней изоляции
В Украине пошла уже третья неделя карантина из-за эпидемии коронавируса, когда люди остаются дома на самоизоляции и выходят лишь в крайней необходимости. Звезды не исключение - все концерты и съемки отменены, и у артистов наконец появилось время, которое можно полностью посвятить семье. Особенно счастливы их дети, ведь в обычной жизни они видят родителей не так уж часто! Все развлекают малышей, как могут - к примеру, Лилия Ребрик готовит любимые лакомства, а Оля Полякова устраивает чтение сказок для дочек онлайн. Светлана Лобода тоже показала свои "хроники карантина" и рассказала, как она его проводит.
Певица опубликовала нежные фото со старшей дочерью Евой, наполненные теплом и уютом. Звездная мама с дочкой позируют на диване, обнимаясь и целуя друг друга. Артистка одета в водолазку болотного цвета, также она сделала легкий макияж и красивую прическу. Малышка же запечатлена в желтой футболке с принтом и распущенными волосами. Младшая Тильда на этот раз в кадр не попала.
Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)
Как рассказала Светлана, она устраивает с детьми вечерние киносеансы.
"представьте как счастливы ваши дети сейчас....сколько радости они получают от того, что вы рядом ....мы с детьми по вечерам смотрим старое советское кино ...чем занимаетесь вы?" - поделилась Лобода.
Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)
Поклонники певицы растрогались такой милой картиной и оставили ей много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода показала редкое фото с мамой и сестрой.