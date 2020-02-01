Столько страсти: Лобода в бикини пленила точеными изгибами и бесконечными ногами

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица не упускает случая показать свою шикарную фигуру

Светлана Лобода наслаждается долгожданным отдыхом на берегу океана - певица то и дело делится в сети красочными отпускными фото, однако локацию предпочитает не раскрывать. Звезда проводит каникулы вместе с любимыми дочурками Евой и Тильдой и недавно растрогала поклонников невероятно нежным фото с девочками. Не забывает она и демонстрировать свою точеную фигуру, а заодно и коллекцию купальников - где еще, как не в райском местечке!

На опубликованном в Instagram новом снимке Светлана запечатлена на берегу океана. Артистка позирует на белоснежном песке в черном бикини, показывая свои соблазнительные изгибы и длинные стройные ноги во всей красе.

Как обычно, на ней можно заметить солнцезащитные очки и много трендовых украшений.

"Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды", - глубокомысленно отметила Лобода.

Посмотреть горячее фото Лободы полностью можно здесь

Поклонники певицы не упустили случая в очередной раз восхититься ее формами и засыпали Светлану восторженными отзывами.

Все люди как люди а ты супер звезда

Фигура

ну шо же вы такая идеальная

Идеальное тело

Красивая женщина

Ну очень красиво

Вы же наша красотка. Фотка огонь

Само совершенство!!! Очаровательная!!!

Светлана ,поделитесь советом - как получить такой живот

Идеальная. Ноги от ушей!

Да, Это Точно. Столько Страсти И Огня

Да по поводу одежды Вы вообще не заморачиваетесь

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Светлана Лобода в крошечном соблазнительном бикини показала точеную фигуру на пляже и не устояла перед соблазном искупаться в океане.