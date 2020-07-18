В стильном платье-рубашке: Джамала показала прогулку с новорожденным сыном

Певица посидела в кафе с маленьким Селим-Гираем
Джамала была весьма активной во время второй беременности, несмотря на то, что она пришлась на время карантина. И после рождения второго сына также не стала засиживаться дома - певица уже успела выступить на сцене и регулярно гуляет с малышом на свежем воздухе. А на днях и вовсе устроила вылазку в свет - посидела в кафе вместе с младшим сыночком.
Для встречи с подругами артистка выбрала кофейню своего мужа Бекира. Пока Селим-Гирай, который родился всего месяц назад, сладко спал в коляске, его звездная мама пообщалась с друзьями и немного отдохнула.
Для прогулки Джамала выбрала стильное черное платье-рубашку до щиколоток, которое дополнила кроссовками мятного цвета. Она также сделала легкий макияж, а волосы оставила распущенными.
Свободный крой наряда не позволяет хорошо рассмотреть фигуру певицы, но она уже явно начала возвращать прежнюю форму.
"Выходить потихоньку из уютной норки", - прокомментировала кадры довольная Джамала.
Джамала с маленьким сыном посидела с друзьями в кофейне (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики тут же отметили, что артистка прекрасно выглядит и пожелали ей и малышу здоровья.
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Напомним, ранее Джамала поразила подтянутой фигурой после родов - певица показала фото в сценическом наряде для выступления.