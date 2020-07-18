В стильном платье-рубашке: Джамала показала прогулку с новорожденным сыном

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица посидела в кафе с маленьким Селим-Гираем

Джамала была весьма активной во время второй беременности, несмотря на то, что она пришлась на время карантина. И после рождения второго сына также не стала засиживаться дома - певица уже успела выступить на сцене и регулярно гуляет с малышом на свежем воздухе. А на днях и вовсе устроила вылазку в свет - посидела в кафе вместе с младшим сыночком.

Для встречи с подругами артистка выбрала кофейню своего мужа Бекира. Пока Селим-Гирай, который родился всего месяц назад, сладко спал в коляске, его звездная мама пообщалась с друзьями и немного отдохнула.

Для прогулки Джамала выбрала стильное черное платье-рубашку до щиколоток, которое дополнила кроссовками мятного цвета. Она также сделала легкий макияж, а волосы оставила распущенными.

Свободный крой наряда не позволяет хорошо рассмотреть фигуру певицы, но она уже явно начала возвращать прежнюю форму.

"Выходить потихоньку из уютной норки", - прокомментировала кадры довольная Джамала.

Джамала с маленьким сыном посидела с друзьями в кофейне (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики тут же отметили, что артистка прекрасно выглядит и пожелали ей и малышу здоровья.

Очень красивая наша Джамала

Как же Вам идет материнство! Вы просто великолепны

Очень любим вас и скучаем

Красуня, будь здорова та щаслива, й ще скоріше у Криму

До чого ж красива і приємна дівчина

красуня, вітаю бажаю міцного здоров'я добра благополуччя долі гарної синочкам

Солнышки такие. Платье и кроссовки шикарные

Ви прекрасно виглядаєте

Классное платье!

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Напомним, ранее Джамала поразила подтянутой фигурой после родов - певица показала фото в сценическом наряде для выступления.