Стильная штучка: Маша Ефросинина рассказала, как проводит "странное лето 2020"

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая похвасталась стильным летним луком

Телеведущая Маша Ефросинина из-за карантина и работы в этом году пока что не может позволить себе отдых на море, поэтому вместе с мужем Тимуром Хромаевым они решили побольше гулять по родному Киеву вместе с детьми. Попутно звезда регулярно демонстрирует стильные летние образы, восхищая и вдохновляя поклонников. Так, на новом фото она также предстала в эффектном аутфите.

Маша опубликовала два кадра, сделанных на зеленых холмах. На теледиве - длинная коричневая туника с белыми цветочными узорами и легкая белая шляпка. Трендовый летний лук дополняют солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Ефросинина призналась в своих слабостях, которым поддалась этим летом.

"Главные слабости моего #странноелето2020:

- новые места в Киеве и области,

- ежевечерние пешие прогулки по разным маршрутам;

-кислородные уходы за лицом, заменяющие морской бриз;

- наблюдать, как мой муж готовит гриль для гостей,

- собственно, разные интересные гости у нас на даче;

- шляпы

- завтраки с детьми каждое воскресенье в разных заведениях города;

- туника и яркие костюмы с шортами", - поделилась ведущая.

Маша Ефросинина восхитила стильным образом в тунике и шляпке (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В комментариях фолловеры осыпают Машу комплиментами и благодарят за вдохновение.

Маша красивая

Шикарная

Разве это слабости? Это настоящие силости и ресурсности! Прекрасная Мария)

Невероятной красоты

Мой вдохновитель и просто ДИВА!

Вы невероятно красивая

Как можно быть такой красивой? Туника конечно Агоньчик

А вы невероятная!) после просмотра ваших прогулок, самой захотелось каждый вечер прогуливаться с детьми

Хороший выбор. такие слабости вдохновляют

Скриншот комментариев

Ранее стильная Маша Ефросинина призвала не бояться внутренних и внешних изменений и не следовать навязанным стандартам.

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