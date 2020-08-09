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Стильная штучка: Маша Ефросинина рассказала, как проводит "странное лето 2020"

Воскресенье 09 августа 2020 13:11
Стильная штучка: Маша Ефросинина рассказала, как проводит "странное лето 2020"
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая похвасталась стильным летним луком

Телеведущая Маша Ефросинина из-за карантина и работы в этом году пока что не может позволить себе отдых на море, поэтому вместе с мужем Тимуром Хромаевым они решили побольше гулять по родному Киеву вместе с детьми. Попутно звезда регулярно демонстрирует стильные летние образы, восхищая и вдохновляя поклонников. Так, на новом фото она также предстала в эффектном аутфите.

Маша опубликовала два кадра, сделанных на зеленых холмах. На теледиве - длинная коричневая туника с белыми цветочными узорами и легкая белая шляпка. Трендовый летний лук дополняют солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Ефросинина призналась в своих слабостях, которым поддалась этим летом.

Стильная штучка: Маша Ефросинина рассказала, как проводит &quot;странное лето 2020&quot;

"Главные слабости моего #странноелето2020:
- новые места в Киеве и области,
- ежевечерние пешие прогулки по разным маршрутам;
-кислородные уходы за лицом, заменяющие морской бриз;
- наблюдать, как мой муж готовит гриль для гостей,
- собственно, разные интересные гости у нас на даче;
- шляпы
- завтраки с детьми каждое воскресенье в разных заведениях города;
- туника и яркие костюмы с шортами", - поделилась ведущая.

Стильная штучка: Маша Ефросинина рассказала, как проводит &quot;странное лето 2020&quot;

Маша Ефросинина восхитила стильным образом в тунике и шляпке (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В комментариях фолловеры осыпают Машу комплиментами и благодарят за вдохновение.

  • Маша красивая
  • Шикарная
  • Разве это слабости? Это настоящие силости и ресурсности! Прекрасная Мария)
  • Невероятной красоты
  • Мой вдохновитель и просто ДИВА!
  • Вы невероятно красивая
  • Как можно быть такой красивой? Туника конечно Агоньчик
  • А вы невероятная!) после просмотра ваших прогулок, самой захотелось каждый вечер прогуливаться с детьми
  • Хороший выбор. такие слабости вдохновляют

Стильная штучка: Маша Ефросинина рассказала, как проводит &quot;странное лето 2020&quot;

Скриншот комментариев

Ранее стильная Маша Ефросинина призвала не бояться внутренних и внешних изменений и не следовать навязанным стандартам.

Мы также сообщали, что Маша Ефросинина призналась в переменах в жизни из-за карантина и очаровала фото с сыном Александром.

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Новости Украины Маша Ефросининаобразведущая
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