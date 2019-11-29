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Стильная монашка: Алина Гросу в необычном образе вышла в свет с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.11.2019 - 11:46
Стильная монашка: Алина Гросу в необычном образе вышла в свет с мужем
Фото: Алина Гросу с мужем (instagram.com/alina_grosu)

Певица стала победительницей в номинации "Пять платьев и одна свадьба года"

На днях телеканал "Украина" устроил яркий "Бал химер" в Киеве, которые посетили многие знаменитости. Отметим, что в этот вечер состоялась церемония награждения звезд эстрады, приуроченная к пятилетию передачи "Звездный путь". Селебрити блистали на красной дорожке в эффектных образах - так, Оля Поолякова пришла в сияющем облегающем платье по фигуре и сетчатой накидке с камнями. Посетила мероприятие и певица Алина Гросу со своим мужем Александром.

К слову, артистка стала победительницей в номинации "Пять платьев и одна свадьба года" - ведь во время своей роскошной свадьбы в Италии в июле этого года Алина сменила сразу несколько нарядов за один вечер.

Для выхода в свет Гросу выбрала весьма необычный лук - она позировала фотографам в образе монахини в черной рясе с белыми вставками, специальном головном уборе и с крестом на груди. Александр же был в классическом черном костюме. Отметим, что в таком образе певица ранее появлялась в одном из своих клипов.

Стильная монашка: Алина Гросу в необычном образе вышла в свет с мужем

Фото: Алина Гросу с мужем (kanalukraina.tv)

Молодые супруги с удовольствием позировали на камеру и выглядели очень счастливыми.

"Свадьба года!) ура. Спасибо "Зірковий шлях", - написала Алина под снимком в своем Instagram.

Стильная монашка: Алина Гросу в необычном образе вышла в свет с мужем

Фото: Алина Гросу с мужем (instagram.com/alina_grosu)

Пользователи сети засыпали юную пару восхищенными комментариями.

  • Боже какие красивые
  • Супер
  • Красивые!!!!! Любви и счастья ВАМ ВЕЧНОГО!!!
  • Какие Вы красивые. Ураа, мои Поздравления. Счастья и здоровья Вам. Алина, а сколько лет Вы, уже вместе?
  • Пусть ваша Любовь ни когда не проходит . Храните Любовь свою до конца!!!
  • Класс
  • Вы очень красивая пара, даже похожи между собой.
  • Очень красивая пара на земле, муж и жена
  • Вы очень гармоничная и красивая пара,любви вам большой и искренней
  • Ви такі гарні
  • Красавчики какие!!!

Стильная монашка: Алина Гросу в необычном образе вышла в свет с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что Алина Гросу поразила неожиданным образом в стиле девяностых. Она позировала в соблазнительном комбинезоне и шубке с леопардовым принтом.

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