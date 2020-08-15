Стильная мамочка: Джамала поделилась милыми фото с прогулки с новорожденным сыном

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица в эффектном луке прогулялась с коляской по парку

Джамала очень быстро вернулась в форму после рождения второго сына - певица заметно похудела и уже успела с мужем и двумя детьми слетать на отдых в Турцию. В Киеве она тоже не сидит на месте, устраивает яркие фотосеты и проводит время с семьей. Так, артистка поделилась атмосферными фото с прогулки в парке с двухмесячным Селим-Гираем.

Для вылазки с малышом Джамала выбрала стильный и эффектный образ - она запечатлена в черных кюлотах, завязанной на груди белой блузке и такого же цвета кроссовках. Сверху звезда набросила джинсовую жилетку из разноцветных лоскутов.

Отметим, что исполнительница не поленилась сделать легкий макияж и выглядит просто замечательно.

Звездная мамочка позировала на парковых дорожках рядом с темно-серой коляской с малышом. К слову, певица ответственно подошла к ее выбору.

"О выборе коляски, почему я остановилась на этой. Конечно, я руководствовалась принципом, что коляска Селима должна быть модной и функциональной, была важна вентиляция капюшона и дна люльки, и т.д. Мне была нужна коляска для города и активных родителей. Как вы знаете, меня очень волнует тема осознанного потребления и ресайклинга. Поэтому решающим фактором стало то, что здесь используется ткань из переработанного пластика!



Джамала очаровала стильным луком на прогулке с младшим сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)⠀

Я верю, что каждый может сделать свой вклад в сохранение нашей планеты. Даже такие маленькие дела, как использование вещей из переработанных материалов, приводят к невероятным результатам. Нужно только, чтобы это делали миллионы, а не единицы", - поделилась исполнительница.

Напомним, Джамала восхитила сочным осенним образом - певица устроила атмосферную фотосессию на улицах города.

Ранее Джамала решилась на серьезный разговор с поклонниками о личных границах.