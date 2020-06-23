Стильная маман: Вика из НеАнгелов взбудоражила сеть фото с детской коляской

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица заговорила о материнстве, чем очень порадовала поклонников

Вика из НеАнгелов продолжает наслаждаться отдыхом в Одессе - на днях группа дала там выступление, ну а певица успевает также позагорать на пляже и повеселиться с друзьями. Новыми кадрами в своем Instagram артистка не на шутку взволновала поклонников, ведь на них она запечатлена с ребенком и рассуждает о материнстве.

На фото Виктория позирует в пикантном наряде рядом с детской коляской, в которой лежит ребенок. На певице - черный топ с рукавами и необычные брюки, состоящие из коротких шорт и полупрозрачных штанин, а также белые босоножки на высоком каблуке. Девушка держится за ручку коляски и лучезарно улыбается, обернувшись к камере.

"Уверенными шагами иду к материнству..." - интригующе подписала кадры Смеюха.

Виктория Смеюха заинтриговала сеть кадрами с детской коляской (фото: instagram.com/vikanablack)

Отметим, что фото были сделаны в одесском ресторане с говорящим названием Maman.

Подписчики тут же отметили, что Вике очень идет материнство, и что она - самая стильная мамочка.

Какая красотка. Обожаю это заведение! Как же хочется в любимую Одессу

Ваууууу

Вам очень идёт

Богиня моя,заведи ужеееее

Улала

Тебе очень идет Викос. Будешь самой стильной маман, лю тебя

Бажаю як найшвидшого досягнення мети

Ууу, люблю твой стайл, особенно вид сзади

Где купить такие брюки?

Материнство Вам к лицу!!

Супер! правильное направление

Тебе идёт

Виктория вам очень идёт быть Мамой

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов в бикини засветила точеные формы на горячих фото из Одессы.

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Автор: Lite