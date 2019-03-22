ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На стиле: ведущий Холостяк 9 очаровал сеть фото с сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.03.2019 - 12:03
На стиле: ведущий Холостяк 9 очаровал сеть фото с сыночком
Фото: Григорий Решетник (instagram.com/grisha_reshetnik)

Поклонники пришли в восторг от милого семейного снимка

Пока страсти вокруг 9-го сезона популярного шоу "Холостяк" продолжают разгораться, его бессменный ведущий Григорий Решетник порадовал поклонников новым милым фото с младшим сыночком Дмитрием. На своей странице в Instagram он опубликовал нежный кадр, на котором держит малыша за руку.

При этом папа и сын позируют в стильных нарядах - Григорий в элегантном костюме из черных брюк и клетчатой рубашки, дополнив образ зеленой жилеткой. Маленький Дима, которому в июне исполнится два года, модничает в джинсах, зеленом пуловере и курточке горчичного цвета.

"Тато та синуля. #настилі #reshetnikboys", - подписал очаровательный кадр Решетник.

На стиле: ведущий Холостяк 9 очаровал сеть фото с сыночком

Фото: Григорий Решетник с сыном (instagram.com/grisha_reshetnik)

Подписчики пришли в полное умиление от теплого фото стильных папы и сыночка и сообщили, что они оба - настоящие красавчики.

  • "Красавчики! Влюбилась"
  • "Ах, вы ж наши любимые любимчики, Решетники!"
  • "Боже, ну какие мужчины! Просто вау!"
  • "Які ви гарненькі, гарна дуже сім'я ваша"
  • "У вас така крута зачіска!!! Зі стрижкою просто вгадали"
  • "Стиляжки..."
  • "Які ви чудові"
  • "Синочок весь в тата, моднячій"
  • "Які ви класні!"
  • "Татова гордість!!!"
  • "Які ви мімімі"і
  • "Хорошенькие"

Отметим, что Григорий вместе с женой Кристиной воспитывают также старшего сына, шестилетнего Ивана.

Напомним, ранее Джамала впервые показала лицо сыночка Эмира-Рахмана.

Мы также писали, что рэпер и продюсер Потап показал повзрослевшего сына Андрея, которого ему родила бывшая жена Ирина Горовая.

Невероятно милые: Джамала впервые показала лицо сыночка "Копия мама": Потап показал повзрослевшего сына
Новости Украины Холостяксын
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь