На стиле: ведущий Холостяк 9 очаровал сеть фото с сыночком

Фото: Григорий Решетник (instagram.com/grisha_reshetnik)

Поклонники пришли в восторг от милого семейного снимка

Пока страсти вокруг 9-го сезона популярного шоу "Холостяк" продолжают разгораться, его бессменный ведущий Григорий Решетник порадовал поклонников новым милым фото с младшим сыночком Дмитрием. На своей странице в Instagram он опубликовал нежный кадр, на котором держит малыша за руку.

При этом папа и сын позируют в стильных нарядах - Григорий в элегантном костюме из черных брюк и клетчатой рубашки, дополнив образ зеленой жилеткой. Маленький Дима, которому в июне исполнится два года, модничает в джинсах, зеленом пуловере и курточке горчичного цвета.

"Тато та синуля. #настилі #reshetnikboys", - подписал очаровательный кадр Решетник.

Фото: Григорий Решетник с сыном (instagram.com/grisha_reshetnik)

Подписчики пришли в полное умиление от теплого фото стильных папы и сыночка и сообщили, что они оба - настоящие красавчики.

"Красавчики! Влюбилась"

"Ах, вы ж наши любимые любимчики, Решетники!"

"Боже, ну какие мужчины! Просто вау!"

"Які ви гарненькі, гарна дуже сім'я ваша"

"У вас така крута зачіска!!! Зі стрижкою просто вгадали"

"Стиляжки..."

"Які ви чудові"

"Синочок весь в тата, моднячій"

"Які ви класні!"

"Татова гордість!!!"

"Які ви мімімі"і

"Хорошенькие"

Отметим, что Григорий вместе с женой Кристиной воспитывают также старшего сына, шестилетнего Ивана.

Напомним, ранее Джамала впервые показала лицо сыночка Эмира-Рахмана.

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