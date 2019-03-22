На стиле: ведущий Холостяк 9 очаровал сеть фото с сыночком

Поклонники пришли в восторг от милого семейного снимка
Пока страсти вокруг 9-го сезона популярного шоу "Холостяк" продолжают разгораться, его бессменный ведущий Григорий Решетник порадовал поклонников новым милым фото с младшим сыночком Дмитрием. На своей странице в Instagram он опубликовал нежный кадр, на котором держит малыша за руку.
При этом папа и сын позируют в стильных нарядах - Григорий в элегантном костюме из черных брюк и клетчатой рубашки, дополнив образ зеленой жилеткой. Маленький Дима, которому в июне исполнится два года, модничает в джинсах, зеленом пуловере и курточке горчичного цвета.
"Тато та синуля. #настилі #reshetnikboys", - подписал очаровательный кадр Решетник.
Фото: Григорий Решетник с сыном (instagram.com/grisha_reshetnik)
Подписчики пришли в полное умиление от теплого фото стильных папы и сыночка и сообщили, что они оба - настоящие красавчики.
Отметим, что Григорий вместе с женой Кристиной воспитывают также старшего сына, шестилетнего Ивана.
Напомним, ранее Джамала впервые показала лицо сыночка Эмира-Рахмана.
Мы также писали, что рэпер и продюсер Потап показал повзрослевшего сына Андрея, которого ему родила бывшая жена Ирина Горовая.