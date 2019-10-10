В стиле нео-нуар: Da-Sha project представила видео с постфеминистической идеей

Da-Sha project (фото: пресс-служба певицы)

Певица презентовала лирик-видео “Химия” в поддержку одноименного дебютного ЕР

Da-Sha project продолжает поднимать в своем творчестве социально важные темы. По словам самой артистки, на создание видео "Химия" вдохновили идеи постфеминизма:

“В основе работы — волевая девушка, которая уже не борется с мужчинами за свои права, а сильная по умолчанию. Она всегда добивается поставленной цели, потому что берет на себя ответственность за свою жизнь, ни на кого не рассчитывая. Мне не нравится мысль, что женщина должна выгрызать свои права у мужчин, мы и так независимы", — комментирует Da-Sha.

Da-Sha project - Химия

Лирик-видео выполнено в стиле нео-нуар с использованием техники коллажирования и 3D изображения. В центре внимания — сама певица, как олицетворение самодостаточности. Такую визуализацию предложил режиссер Delta Arthur, известный по работам с Alyona Alyona.

Отметим, трек "Химия" вошел в одноименный мини-альбом вместе с ранее неизданными треками “Типа” и “Детка, не лей слезы”. Альбом доступен для прослушивания на основных цифровых платформах.

Da-Sha project в новомй клипе "Химия" (фото: пресс-служба)

Напомним, ранее певица Тоня Матвиенко презентовала песню о зарождении чувств с Мирзояном - "Не відповідай".

По словам Тони, слова песни "Не відповідай " описывают внутреннее состояние артистки, которое почувствовал Арсен:

“Не відповідай” может сказать только влюбленный человек, который уже знает ответ и одновременно боится услышать то, к чему не готов. А чувства настолько сильнее тебя, что ты боишься своего будущего. Когда я услышала эту песню, меня поразило, как точно Арсен интерпретировал мои мысли относительно ситуации! Поэтому я выбрала тактику открыться ко всему, что приготовит жизнь. В этом и была моя огромная сила, которая изменила ход событий", - комментирует Тоня.