В стиле Гарри Поттера: Светлана Лобода показала яркие фото с дня рождения дочери

Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

Несмотря на карантин, певица смогла устроить малышке яркую домашнюю вечеринку

Как и все мамы, певица Светлана Лобода на карантине из-за коронавируса много времени посвящает своим дочерям, которые очень рады, что мама теперь все время дома с ними. На днях старшей Еве исполнилось девять лет и звездная мама трогательно поздравила ее в сети, а также поделилась милыми кадрами из совместной фотосессии. Несмотря на режим самоизоляции, артистка решила не отказываться от празднования дня рождения малышки и устроила ей веселую домашнюю вечеринку.

Красочными кадрами Светлана поделилась в своем Instagram - как видно по снимкам, празднование было в стиле Гарри Поттера, которого очень любит Ева. Певица украсила комнату надувными шариками в форме цифры 9, а также героев сказочной истории - домашнего эльфа Добби, совы Гедвиги и других.

Ну а для именинницы она подготовила тематический костюм ученицы школы магии Хогвартс - черную мантию и галстук, а на голове у девочки красуется сортировочная шляпа. Ну и куда же без волшебной палочки и очков, как у Гарри!

Фото: Светлана Лобода с дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Сама Лобода сильно заморачиваться с нарядом не стала и позировала в черных спортивных штанах и белой футболке, которую завязала под грудью, оголив упругий животик.

"Евка обожает Гарри Поттера, теперь и мама тоже. вечеринка была в стиле", - подписала фото певица.

Фото: Светлана Лобода с дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры принялись осыпать комплиментами маленькую волшебницу Еву и ее маму, которая смогла организовать такую радость для дочки во время карантина - пусть и без гостей.

Очень красивая девочка , вообще редко что реально у звезды красивый ребенок

Вай. Как круто. Красотки. Вообще прикольно. Очень милые фотки

С днём рождения Еву

Ева очень похожа на Вас)))

Какие суперские #няняленасупер

Если ваша вечеринка не похожа на эту,можете и не ждать меня

Волшебно

Класс!! Молодцы

Ева тут такая взрослая

Маленькая волшебница

Это ангелок просто копия Вас. с днём рождения Вас

Мамина копия

Ну какие же вы милые. А пресс ваш меня просто покорил

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми.