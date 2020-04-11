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В стиле Гарри Поттера: Светлана Лобода показала яркие фото с дня рождения дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2020 - 18:32
В стиле Гарри Поттера: Светлана Лобода показала яркие фото с дня рождения дочери
Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

Несмотря на карантин, певица смогла устроить малышке яркую домашнюю вечеринку

Как и все мамы, певица Светлана Лобода на карантине из-за коронавируса много времени посвящает своим дочерям, которые очень рады, что мама теперь все время дома с ними. На днях старшей Еве исполнилось девять лет и звездная мама трогательно поздравила ее в сети, а также поделилась милыми кадрами из совместной фотосессии. Несмотря на режим самоизоляции, артистка решила не отказываться от празднования дня рождения малышки и устроила ей веселую домашнюю вечеринку.

Красочными кадрами Светлана поделилась в своем Instagram - как видно по снимкам, празднование было в стиле Гарри Поттера, которого очень любит Ева. Певица украсила комнату надувными шариками в форме цифры 9, а также героев сказочной истории - домашнего эльфа Добби, совы Гедвиги и других.

Ну а для именинницы она подготовила тематический костюм ученицы школы магии Хогвартс - черную мантию и галстук, а на голове у девочки красуется сортировочная шляпа. Ну и куда же без волшебной палочки и очков, как у Гарри!

В стиле Гарри Поттера: Светлана Лобода показала яркие фото с дня рождения дочери

Фото: Светлана Лобода с дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Сама Лобода сильно заморачиваться с нарядом не стала и позировала в черных спортивных штанах и белой футболке, которую завязала под грудью, оголив упругий животик.

"Евка обожает Гарри Поттера, теперь и мама тоже. вечеринка была в стиле", - подписала фото певица.

Фото: Светлана Лобода с дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры принялись осыпать комплиментами маленькую волшебницу Еву и ее маму, которая смогла организовать такую радость для дочки во время карантина - пусть и без гостей.

  • Очень красивая девочка , вообще редко что реально у звезды красивый ребенок
  • Вай. Как круто. Красотки. Вообще прикольно. Очень милые фотки
  • С днём рождения Еву
  • Ева очень похожа на Вас)))
  • Какие суперские #няняленасупер
  • Если ваша вечеринка не похожа на эту,можете и не ждать меня
  • Волшебно
  • Класс!! Молодцы
  • Ева тут такая взрослая
  • Маленькая волшебница
  • Это ангелок просто копия Вас. с днём рождения Вас
  • Мамина копия
  • Ну какие же вы милые. А пресс ваш меня просто покорил

В стиле Гарри Поттера: Светлана Лобода показала яркие фото с дня рождения дочери

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми.

Моя любовь, моя жизнь: Светлана Лобода растрогала нежностью с дочкой-именинницей Столько тепла! Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми
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