Степ на аварийном мосту: украинки поразили сеть драйвовым танцем (видео)

Коллаж РБК-Украина

Сочетание степа и украинской аутентичности под трек группы "ДахаБраха" покорило юзеров со всего мира

Винницкие степистки из коллектива Flame Tap Яна Лисовая и Евгения Дудник-Танасюк поразили сеть драйвовым танцем на аварийном мосту.

Локацией для съемки девушки выбрали заброшенную мельницу и ГЭС в селе Печера. Интересно, что накануне съемок съемочная команда проводила там инспекцию и предупредила девушек, что состояния моста аварийное и там страшно даже ходить, не то что танцевать.

Кадр из видео

"Но степ отражают по дереву, а у нас больше таких мест просто нет. Пришлось ехать за деньгами и делать ремонт моста. Дима (муж одной из танцовщиц - Ред.) залатал часть моста своими руками. Жители села, можете не благодарить. Отремонтируйте, пожалуйста, вторую часть", - цитирует Яну издание "Veжа".

Кадр из видео

Девушка признается, что танцевать было действительно страшно, особенно было трудно не смотреть постоянно под ноги.

"Доски прогнившие, гвозди вылезли. Но чего не сделаешь ради красоты! Конечно, танец мы немного подстроили под локацию, потому что было мало места", - призналась Лисовая.

Добавим, что девушки танцуют под композицию "Шо з-под дуба" легендарной украинской группы "ДахаБраха".

Степ на аварійному мосту під композицію ДахаБраха Степ на аварійному мосту під композицію ДахаБраха!!! Вінницькі степістки із колективу “Flame Tap” Яна Лісова та Євгенія Дудник-Танасюк неодноразово дивували суддів на Чемпіонатах України і світу. Поєднання степу і української автентики під композицію гурту dakhabrakha "Шо з-под дуба" вже подарувало дівчатам квиток на Чемпіонат світу. Але вони не втомлюються показувати багатогранність степу і працювати над його популяризацію. Локацією для зйомки обрали закинутий млин та ГЕС у селищі Печера. Разом із чоловіком Яни Дмитром Лісовим та оператором Євгенієм Горуном, команда приїхала на місце зйомки на світанку. Напередодні зйомок Дмитро проводив екскурсію там і запевнив дівчат в тому, що стану мосту аварійний і там страшно ходити, не те що танцювати. #СлухайУкраїнське Опубліковано MVUA Середа, 24 жовтня 2018 р.

Видео: Facebook/MusicVideoUA

Этот фантастический перформанс привел в восторг пользователей социальных сетей.

"Невероятно красивая работа", - отметил Алексей Шиляев.

"Поражен! Скорее шокирован тем, как это круто! Спасибо! И респект всем задействованным! Просто супер! Бомба!" - добавил Игорь Бузницкий.

Кстати, в сети до сих пор обсуждают "взрывной" концерт The HARDKISS во Дворце спорта.

Ранее LITE писал о том, что выступление украинских военных на сцене Х-Фактора "взорвало" сеть.

Видео: РБК-Украина