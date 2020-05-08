СТБ покажет марафон сериала "Папаньки"

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Смотрите «Папаньки»-2 уже 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ!

Ко Дню матери телеканал СТБ подготовил подарок для всех мам и покажет марафон комедийного сериала “Папаньки” от “Дизель Студио”. 10 мая в эфире выйдут 7 эпизодов первого сезона комедийного сериала, а продолжение зрители увидят уже на следующий день. Мамы смогут посвятить день себе, пока папы заберут на себя все домашние хлопоты.

В понедельник 11 мая в 20:15 состоится долгожданная премьера второго сезона сериала - “Папаньки-2”! Сериал расскажет о жизни четверых друзей, которые вместе отдыхают, учатся воспитывать детей и выручают друг друга. Им приходится постоянно разруливать курьезные ситуации, в которые папаши с завидной регулярностью попадают вместе с детьми.

Главных персонажей играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик со своими прекрасными сериальными женами - Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян и Ольга Атанасовой. В новом сезоне к ним присоединятся еще прекрасные актрисы - Наталка Денисенко, Виталина Библив и Виктория Булитко.

Во втором сезоне героев ждут новые испытания, что поможет им показать себя настоящими мужчинами. И, конечно, все приключения будут приправлены отличным юмором.