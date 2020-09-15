Статуэтка: Тина Кунаки в роскошном вечернем образе восхитила идеальным телом

Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Супруга Венсана Касселя покорила красотой

Тина Кунаки стала гостьей вечеринки Bvlgari, которая состоялась в Италии после Венецианского фестиваля. На ивент 23-летняя супруга Венсана Касселя пришла в роскошном вечернем аутфите. Для своего нового выхода она подобрала малиновое платье силуэта «русалка», облегающее фигуру, от Azzedine Alaia. Лук дополнили колье от Bvlgari в виде змеи, а также кольцо в крупным камнем. Прическу ей сделали гладкую, а в макияже подчеркнули высокие скулы и чувственные губы. Фото девушка запостила в своем блоге, поблагодарив бренд за приглашение.

Новый образ Тины Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

В сториз она показала само торжество. На мероприятие девушка отправилась в компании коллеги – испанского манекенщика и актера Джона Кортахарена. Пара веселилась и постила многочисленные фото и видео.

Поклонники Тины, которых у нее более миллиона, высоко оценили ее образ, в комментариях отметив ее красоту и роскошное тело. «Говорил ли я, что это вау?», «Всегда так прекрасна», «Восхитительна», «Реальная богиня», «Детка, ты космос», «Королева», «Прекрасна», «Вау», «Статуэтка», «О боже, захватывает дух»…

Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

Напомним, Тина – весьма успешная модель, которая сотрудничает со многими мировыми брендами. Девушка сумела построить карьеру еще до знакомства со своим нынешним мужем, французским актером Венсаном Касселем. Но брак с ним и все возрастающая популярность, безусловно, сыграли немаловажную роль в развитии карьеры девушки.