"Станция Розовый фламинго": Даша Астафьева спустилась в метро и прочла там стих (видео)

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Даша Астафьева раскрыла секрет своего недавнего появления в метро, выпустив новое видео из серии "Киевских историй"

Не так давно певица и модель Даша Астафьева объявила о запуске серии концептуальных короткометражных роликов под названием "Киевские истории". Эти видео совмещают личные переживания артистки с эстетикой культовых мест Киева, отдают дань поп-культуре 2000-х и просто позволяют нам красиво ностальгировать.



На этот раз, звезда отправилась в поистине значимое и, в какой-то мере мистическое, для всех украинцев место: киевский метрополитен. Как призналась сама Даша, это был первый ее визит в подземку за последние десять лет.

“Метро, для меня, девочки из маленького провинциального городка, было первым местом, которое поразило и, в то же время, напугало".

Даша Астафьева. Київські історії. #2 ”Фламінго”

"Все истории о призраках, духах и потустороннем мире, в один миг стали реальностью, когда я впервые спустилась туда. Огромные толпы спешащих и не видящих друг друга людей. Грустные, веселые, маленькие, большие, такие разные, интересные и все как один — полупрозрачные.

Ощущение, что, спускаясь под землю, каждый из нас попадает в царство привидений осталось до сих пор. Именно потому эта локация и песня "Розовый фламинго" так красиво сложились в моей голове в одну картинку.”

Даша Астафьева в метро

Место съемок следующего ролика певица пока держит в тайне. Единственное, что известно наверняка — этот ролик будет далеко не последним. Так что, возможно, и у нас с вами будет шанс приобщится к творческому эксперименту Даши Астафьевой и стать случайным героем одной из ее историй.

Напомним, что первый выпуск был посвящен мекке столичного стрит-фуда — "Киевской перепичке".

Тогда украинская певица появилась в оригинальном ретро-образе в центре Киева. Астафева выстояла в очереди, чтобы купить "знаковый" столичный пирожок, декламируя слова поп-хита 2000-х "Сойти с ума" группы Reflex.

Также ранее чувственная Астафьева взволновала сексуальными изгибами тела в облегающем платье.