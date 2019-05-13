Сталевий прес: Оля Полякова з доньками похвалилися точеними фігурами в спортзалі (відео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Дочки Полякової зростають такими ж красунями, як і їх зіркова мама

Оля Полякова похвалилася спортивними вихідними. При цьому українська співачка поділилася з шанувальниками слушною порадою на тему того, як "змусити" дітей займатися спортом. Полякова навіть записала коротке відео, опубліковане на своїй instagram-сторінці.

Так, Оля Полякова зняла відео з невеликого спортзалу, розташованого на території співачки. При цьому в залі займаються також дочки Полякової — 14-річна Маша і 7-річна Аліса. Дівчинки "освоюють" різні тренажери і фітнес-снаряди. Аліса що є сили намагається тренуватися на орбітреці. Маша тренується з невеликими гантелями. Ну а сама Полякова-старша качає прес, повиснувши на стінці.

"Лайфхак для всіх батьків. Якщо ви хочете, щоб ваші діти займалися спортом, йдіть з посмішкою займатися самі і вони підуть за вами, як мухи-повторюхи... Тому що діти завжди роблять те, що роблять їхні батьки", - коментує відео Полякова. Відповідний ролик з'явився в twitter-блозі MyGlamWish.

Пізніше Оля Полякова опублікувала їх спільне з доньками фото. На знімку мама з дочками демонструють свої точені фігури, особливо акцентуючи увагу на пресі. Так, у Полякової-старшої і у Маші буквально сталевий прес.

Спортивна Оля Полякова з доньками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що вихідні Полякова з дітьми провела у своєму заміському будинку. Українська співачка активно показувала фанам різні фото і відео, проводила екскурсію по будинку. Крім того, Маша Полякова також показувала багатотисячній армії шанувальників розслаблені фото. Наприклад, дівчинка показала серію знімків в зеленому костюмі в піжама-стилі, а також з кульбабами.

Також нагадаємо, що до цього смілива Полякова приголомшила абсолютно оголеними фото в душі. Цей знімок все ще один з найбільш обговорюваних на сторінці співачки.