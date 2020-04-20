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Стала еще краше: беременная Джамала в пестром платье показала внушительный животик

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.04.2020 - 12:02
Стала еще краше: беременная Джамала в пестром платье показала внушительный животик
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица регулярно устраивает эффектные домашние фотосеты и меняет наряды

Беременная вторым малышом Джамала придерживается рекомендаций медиков и остается на самоизоляции дома, но скучать ей некогда. Звезда радует фанов прямыми эфирами и live-концертами, а также регулярно публикует яркие образы, ведь карантин – не повод расслабиться и носить одни спортивные костюмы. Она экспериментирует с прическами, макияжем и демонстрирует свой гардероб. Так, на серии новых снимков Джамала предстала перед поклонниками в эффектном наряде по фигуре, который подчеркнул ее внушительный животик.

Джамала выбрала атласное платье с рукавами-фонариками и флористическим принтом в виде веточек и плодов инжира от украинкого бренда Lake Studio. Наряд позволил сделать акцент на заметно округлившимся животике звезды.

Подписчики артистки как один отметили, что беременность ей к лицу, а также поинтересовались, кого она ждет, но Джамала так и раскрыла секрет.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Джамала, ви красуня. Хто вас фотографує дома?" - поинтересовалась одна из поклонниц. "Сама", - призналась певица. "Яка ж ти вродлива і неймовірна . З Великоднем всю вашу родину", - написала популярна ведущая Соломия Витвицька.

  • Как вам идет беременность, еще краше стали
  • Дякую! Дуже мила! Я просто зачарована... Не даремно кажуть, що у вагітності є якась магія
  • У вас дуже гарне плаття
  • Ви дуже гарна
  • Дуже гарна. На Ваші образи можна дивитися вічно
  • Надзвичайно гарна, можна дивитися вічно
  • Красива і ніжна. І вам прекрасного дня та настрою
  • Вы очень сильная и мудрая женщина! Желаю вам в такой прекрасный день света и тепла
  • Прекрасна

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Джамала умилила сеть музыкальными талантами малыша Эмир-Рахмана.

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Новости Украины Джамала
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