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"Сразу согласились": Влад Яма сделал неожиданное признание о рождении сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.11.2019 - 15:56
"Сразу согласились": Влад Яма сделал неожиданное признание о рождении сына
Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф рассказал, как появился на свет малыш Леон

Влад Яма долго скрывал появление на свет сына Леона и до сих пор так и не показал лицо мальчика – хореограф и судья Танцев со звездами 2019 опасается завистливых взглядов. Он в шутку заявляет, что намерен скрывать мальчика лет до 17-ти. А вот фото с любимой женой Лилианой публикует пусть не часто, зато они выходят особо романтичными, да и история их знакомства завораживает – хореограф влюбился в красавицу-брюнетку с первого взгляда и даже собирал о ней информацию перед тем, как решиться на свидание! Во время участия в новом выпуске шоу "Хто зверху?" на "Новом канале" Влад раскрыл тайну рождения сына.

Оказалось, что хореограф не увидел, как малыш появился на свет, хоть и присутствовал на родах, но вышел в самый ответственный момент. Такое решение пара приняла сообща – Влад боялся "вырубится" на глазах у жены.

"Мы сразу согласились, что это будет плохо, я вырублюсь. Поэтому был до последнего, и только за 15 минут вышел. Все слышал, но не видел..." - вспоминает он.

&quot;Сразу согласились&quot;: Влад Яма сделал неожиданное признание о рождении сына

Фото: Влад Яма с сыном Леоном (instagram.com/vladyama_official)

Кстати, необычное имя для мальчика, Леон, выбирал старший брат Влада. Когда-то именно он предложил, как назвать будущую звезду, поэтому важную и почетную миссию хореограф и его жена решили делегировать Дмитрию. К слову, брат Влада работает адвокатом и далек от танцев.

&quot;Сразу согласились&quot;: Влад Яма сделал неожиданное признание о рождении сына

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

По характеру Леон очень похож на дедушку – отца судьи Танцев со звездами 2019. Он энергичный и очень активный ребенок.

Напомним, что Влад Яма поделился собственным рецептом гармонии в отношениях. Он перечислил главные составляющие счастливого брака.

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