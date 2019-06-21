Спортивная леди: Наталья Могилевская в лосинах покорила гибкостью и пластикой

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица обратилась к поклонникам с мотивирующей речью

Популярная певица Наталья Могилевская – приверженка здорового и активного образа жизни. Звезда не скрывает, что йога, духовные практики и правильное питание изменили ее жизнь к лучшему, а также призывает всех ощутить на себе целебную силу преображения. Наталья даже выступает с лекциями и мастер-класами, на которых рассказывает о собственных душевных и телесных трансформациях, а также делится мотивирующими примерами из жизни. Не смогла звезда обойти внимание не чуждый для себя праздник – День йоги, который отмечают 21 июня. На своей странице в Instagram она опубликовала целый фотосет, сделанный во время занятий в зале.

Артистка позирует в черных лосинах и черной кофте, которая подчеркивает ее стройную талию. Она занимается на цветастом коврике, принимая различные асаны из йоги, а также демонстрируя отличную растяжку и завидную гибкость.

"С международным Днем йоги, мои хорошие! Я горжусь, что в нашей стране так много людей, которые стремятся к здоровому образу жизни: здоровью духа, тела и разума. Начинайте свой день с традиционного приветствия перед любой йогической практикой и с благодарности, с которой начинается каждый мой день. Это приветствие - настрой на тишину и благодарность всему миру и каждому человеку вокруг. И, на мой взгляд, - это главный первый шаг в йоге", - подписала певица вдохновляющие кадры.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники отметили цветущий вид Натальи и восхитились ее спортивной формой.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Восхищаюсь твоим трудолюбием, всем, что ты делаешь, молодец!", "Единственная звездочка не раздражающая своим позерством, утиными губами и пр. Спасибо за искренность, Наташа", "Вы просто красотка", "Яка Ви красуня. Все молодієте", "Спортивная какая леди. Круто", - комментировали фолловеры кадры.

Скриншот комментариев

Ранее Наталья Могилевская опубликовала чувственный кадр из солнечной Одессы.

Напомним, что Наталья Могилевская в сетчатой майке показала фото в необычном образе рядом с мужчиной.