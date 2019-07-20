Сплошной позитив! Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции

Популярная телеведущая поделилась своими фотографиями с отдыха на море
Лилия Ребрик показала своим поклонникам новые семейные фотографии с отдыха в Турции. Известная телеведущая отправилась к морю вместе с мужем и детьми. Новые снимки Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram.
На новых фото Лилия позирует в разных образах, включая купальник и яркое платье. При этом на одних снимках она одна, а на других – вместе с мужем Андреем Диким и двумя маленькими девочками Дианой и Полиной.
Лилия Ребрик показала яркие семейные фото с отдыха в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
В комментарии к фото телеведущая отметила, что их отдых в Турции подошел к концу.
"Столько вопросов вы мне прислали в direct. Попробую суммировать и на самые актуальные ответить. Почему Турция - перелет недолгий (с детьми это важно!), Средиземное море, я лично очень люблю, плюс проверенный сервис. Мы любим открывать для себя новые места и наслаждаться отдыхом", - написала Лилия.
Пользователи сети также оставили комментарии к фотографиям телеведущей.
Скриншот с Instagram
Напомним, что Лилия Ребрик с мужем похвастались загаром на красочном фото из Турции.
Ранее сообщалось о том, что Лилия Ребрик в коротких шортах показала "морское" фото с дочками.