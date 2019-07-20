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Сплошной позитив! Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.07.2019 - 20:24
Сплошной позитив! Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции
Лилия Ребрик показала яркие семейные фото с отдыха в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Популярная телеведущая поделилась своими фотографиями с отдыха на море

Лилия Ребрик показала своим поклонникам новые семейные фотографии с отдыха в Турции. Известная телеведущая отправилась к морю вместе с мужем и детьми. Новые снимки Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram.

На новых фото Лилия позирует в разных образах, включая купальник и яркое платье. При этом на одних снимках она одна, а на других – вместе с мужем Андреем Диким и двумя маленькими девочками Дианой и Полиной.

 

Лилия Ребрик показала яркие семейные фото с отдыха в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментарии к фото телеведущая отметила, что их отдых в Турции подошел к концу.

"Столько вопросов вы мне прислали в direct. Попробую суммировать и на самые актуальные ответить. Почему Турция - перелет недолгий (с детьми это важно!), Средиземное море, я лично очень люблю, плюс проверенный сервис. Мы любим открывать для себя новые места и наслаждаться отдыхом", - написала Лилия.

Пользователи сети также оставили комментарии к фотографиям телеведущей.

  • Хорошо;
  • Красавица. Шикарные, отдых - это очень важно, прекрасно смотреть;
  • У вас замечательные, красивые дочери. Дианочка талантливая, я в нее влюбилась из фильма, в котором она снималась.

Сплошной позитив! Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции

Сплошной позитив! Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции

Скриншот с Instagram

Напомним, что Лилия Ребрик с мужем похвастались загаром на красочном фото из Турции.

Ранее сообщалось о том, что Лилия Ребрик в коротких шортах показала "морское" фото с дочками.

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