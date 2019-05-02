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Сплошная интрига: чувственная Джамала порадовала поклонников новостями

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.05.2019 - 22:34
Сплошная интрига: чувственная Джамала порадовала поклонников новостями
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала заинтриговала поклонников выходом нового видео

Украинская певица Джамала, популярная артистка, любящая мама и жена, обрадовала поклонников новостями о своих творческих планах. Она разместила на своей странице Instagram новую фотографию и поделилась свежими новостями о том, как собирается провести последний месяц весны.

"Не знаю, кто там в мае мается, а у меня наполеоновские планы. Вчера отлично поработала: дописала припев к песне и провела ревизию в словах других песен, определила и доделала музыку в нескольких фитах!" – похвасталась Джамала и добавила, что впереди у нее много поездок.

"На днях анонс большого фестиваля! Впереди поездки с концертами в Польшу и в Ливан. Скажете, сплошная интрига? Да! А еще скоро новое видео! Много-много новостей для вас!" – заинтриговала фанатов украинская исполнительница.

Сплошная интрига: чувственная Джамала порадовала поклонников новостями

Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники отреагировали на новости о концертах и поездках и пожелали Джамале успеха во всех ее начинаниях.

  • Пусть сопутствует Вам успех. Новых песен Вам и нам.
  • Ждем в Познани.
  • Ну, наконец-то. Думаю, будет очередной разрыв, вы по-другому не умеете. Очень жду.
  • Ох, как я не люблю эти интриги.
  • Как приятно слышать так много анонсов от Вас, Джамала. Будем ждать с нетерпением! И концерты, и песни.
  • Вдохновляете меня работать, а не сомневаться. Спасибо, что делитесь.

Напомним, ранее мы писали о том, что Джамала растрогала откровениями о муже и сыне.

А также рассказывали о том, что Джамала с сыном полюбовались цветущими магнолиями.

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