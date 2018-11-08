Spice Girls впервые вышли в свет после воссоединения

Фото: коллаж РБК-Украина

Популярная в 90-х британская поп-группа посетила радиостанцию

Группа Spice Girls, которая на днях заявила о воссоединении, вышла в свет в практически полном составе.

Солистки британского коллектива пришли на эфир утренней радиопрограммы Heart, где рассказали, почему снова решили блистать на сцене.

Студию радиостанции посетили 43-летняя Мелани Браун, 44-летняя Мелани Чисхолм, 42-летняя Эмма Бантон и 46-летняя Джери Холлиуэлл.

Не хватало лишь Виктории Бекхэм, которая хоть и не стала присоединяться к бывшим коллегам, но активно поддержала их в сети:

"Я больше не буду выступать с девочками на сцене, но период Spice Girls был для меня важной частью моей жизни, и я желаю им только любви и веселья, когда они вернутся в турне в следующем году. Я знаю, что они устроят потрясающее шоу", – написала Виктория.

Кроме этого стал известен любопытный нюанс: каждая участница группы суммарно за все выступления будущего тура получит примерно 2,9 миллиона долларов.

Напомним, ранее мы писали, что Spice Girls отправляются в тур, но без одной из участниц.

Отметим, что в феврале Виктория Бекхэм уверяла, что группа Spice Girls не воссоединяется и ни в какой мировой тур никто не едет. Также сообщалось о том, что Виктория Бекхэм пригрозила подать в суд на бывших коллег, если они будут исполнять известные хиты группы.

Ранее мы писали о том, что экс-участница группы Spice Girls Мелани Браун будет лечиться от алкогольной, наркотической и сексуальной зависимости.

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Видео: РБК-Украина