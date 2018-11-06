Spice Girls отправляются в тур, но без одной из участниц

Фото: коллаж РБК-Украина

"Сегодня у девушек знаменательный день, поскольку они объявляют первые даты тура, с тех пор, как мы выступали вместе в 2012 году!", - отметила экс-певица

Экс-участница культовой британской группы Spice Girls Виктория Бекхэм, которая недавно отправилась на лечение из-за плохого психического состояния, рассказала о том, что их коллектив воссоединяется и отправляется в тур. Впрочем, уже без нее, говорится в Instagram супруги знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма.

"Сегодня у девушек знаменательный день, поскольку они объявляют первые даты тура, с тех пор, как мы выступали вместе в 2012 году!", - отметила она.

Spice Girls (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория рассказала, что прошлое в Spice Girls было очень важной частью ее жизни. Она пожелала им много любви и веселья, когда они отправятся в турне в следующем году.

"Я знаю, что они устроят потрясающее шоу, и у фантастических поклонников, как прошлых, так и сегодняшних, будет прекрасное время!", - резюмировала Виктория Бекхэм.

Скрин: instagram.com/victoriabeckham

Отметим, что в феврале Виктория Бекхэм уверяла, что группа Spice Girls не воссоединяется и ни в какой мировой тур никто не едет. Также сообщалось о том, что Виктория Бекхэм пригрозила подать в суд на бывших коллег, если они будут исполнять известные хиты группы.

Ранее мы писали о том, что экс-участница группы Spice Girls Мелани Браун будет лечиться от алкогольной, наркотической и сексуальной зависимости.

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Видео: РБК-Украина