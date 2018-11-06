Spice Girls отправляются в тур, но без одной из участниц

"Сегодня у девушек знаменательный день, поскольку они объявляют первые даты тура, с тех пор, как мы выступали вместе в 2012 году!", - отметила экс-певица
Экс-участница культовой британской группы Spice Girls Виктория Бекхэм, которая недавно отправилась на лечение из-за плохого психического состояния, рассказала о том, что их коллектив воссоединяется и отправляется в тур. Впрочем, уже без нее, говорится в Instagram супруги знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма.
"Сегодня у девушек знаменательный день, поскольку они объявляют первые даты тура, с тех пор, как мы выступали вместе в 2012 году!", - отметила она.
Spice Girls (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Виктория рассказала, что прошлое в Spice Girls было очень важной частью ее жизни. Она пожелала им много любви и веселья, когда они отправятся в турне в следующем году.
"Я знаю, что они устроят потрясающее шоу, и у фантастических поклонников, как прошлых, так и сегодняшних, будет прекрасное время!", - резюмировала Виктория Бекхэм.
Скрин: instagram.com/victoriabeckham
Отметим, что в феврале Виктория Бекхэм уверяла, что группа Spice Girls не воссоединяется и ни в какой мировой тур никто не едет. Также сообщалось о том, что Виктория Бекхэм пригрозила подать в суд на бывших коллег, если они будут исполнять известные хиты группы.
Ранее мы писали о том, что экс-участница группы Spice Girls Мелани Браун будет лечиться от алкогольной, наркотической и сексуальной зависимости.
Видео: РБК-Украина