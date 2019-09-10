ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спасательница Мальдив: Вика из НеАнгелов в бикини заворожила ярким кадром

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.09.2019 - 16:33
Спасательница Мальдив: Вика из НеАнгелов в бикини заворожила ярким кадром
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица продолжает будоражить сеть жаркими кадрами своего райского отдыха

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы отдыхает на Мальдивах и явно прекрасно проводит время. Девушка взяла с собой целую коллекцию купальников и с удовольствием их демонстрирует, восхищая пользователей сети точеной фигурой. Певица веселится вовсю и даже устроила красочную фотосессию с надувным единорогом, что изрядно позабавило фанатов. А на новом снимке она предстала в не менее красочном образе сексапильной спасательницы.

На этот раз Вика примерила эффектное черное бикини, которое подчеркнуло ее соблазнительные загорелые формы. Красотка позирует на пирсе возле спасательного круга, при этом она скромно опустила глазки вниз.

"Вы всегда можете рассчитывать на "неангельски-скромную" спасательницу, которая всегда прийдет на помощь!" - заверила фолловеров артистка.

Спасательница Мальдив: Вика из НеАнгелов в бикини заворожила ярким кадром

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Девушка выкладывает снимки без макияжа и восхищает естественной красотой.

Спасательница Мальдив: Вика из НеАнгелов в бикини заворожила ярким кадром

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Волнующие изгибы певицы и ее роскошная фигура вызвали множество восхищенных комментариев среди подписчиков.

  • Шикарная
  • Огонь из отпуска продолжается! И это хорошо
  • Красотка. Спасательница Малибу
  • Русалка!!!
  • Красоточка !!!!
  • Мужикам резко поплохело
  • Пойду специально тонуть , что бы Викуся спасла !
  • Оооо даааа,,,, ради таких спасательниц можно и притвориться,что не умеешь плавать
  • Венера
  • @vikanablack ну что ты с нами делаешь?!?! Мы скоро слюнями весь Инстаграм зальём
  • Горячая штучка
  • Бооооже шикарнаяяяя

Спасательница Мальдив: Вика из НеАнгелов в бикини заворожила ярким кадром

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов потрясла формами в купальниках на Мальдивах. Певица будоражит поклонников эффектными кадрами с отдыха.

Ранее Виктория из группы НеАнгелы соблазнила сексапильными формами в изумрудном бикини.

Фигура – идеал! Вика из НеАнгелов потрясла формами в купальниках на Мальдивах Вика из НеАнгелов в радужном бикини устроила яркую фотосессию с единорогом
Новости Украины отдыхВика Смеюхафигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь