"Спалах": один из лучших рэперов выпустил долгожданный альбом

Freel (фото: пресс-служба артиста / Александр Отришко)

На пластинке кроме самого Фрила можно услышать Дилю и Сергея Жадана

Известный украинский рэпер Freel выпустил дебютный сольный альбом "Спалах".

"У каждого в жизни бывают такие моменты, когда твой мир рушится. В 2014-м это произошло со мной. Моя группа "На Відміну Від", дело всей жизни, распалась. Толстый конверт, где лежали деньги, заработанные написанием песен для "звезд" эстрады, опустел. Я переживал болезненный разрыв с девушкой, с которой у меня были длительные отношения. В стране начиналась война. И тогда я задумал написать "Спалах". Сегодня, после долгого и упорного труда, я готов представить вам свою Вспышку, мой Большой взрыв, мое все из ничего", - говорит Фрил.

В пластинку вошло 14 треков, два из них - это традиционные для хип-хопа скиты (один из них записал Сергей Жадан). Также на альбоме есть совместный трек с Дилей.

Freel - "Спалах"

Заметим, что перед альбомом Freel выпустил три сингла. Сперва рэпер презентовал клип на песню "Intro", которая открывает альбом.

Видео: YouTube/Me.Freel

Через неделю артист выпустил lyric-video на ключевую композицию альбома, которую музыкальные эксперты уже сейчас называют лучшей песней 2018 года.

Еще через неделю рэпер представил провокационное остросоциальное видео "Шо Там У Хохлов".

Напомним, что недавно другой рэп-исполнитель Кашляючий Ед презентовал эмоциональный видеоклип на не менее эмоциональный трек "1991".

Видео: РБК-Украина