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"Спала три дня": беременная Димопулос готовится к родам в Монако

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.07.2019 - 10:27
"Спала три дня": беременная Димопулос готовится к родам в Монако
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица пожаловалась на чрезмерную жару

32-летняя украинская певица Санта Димопулос не так давно ошарашила и порадовала своих поклонников новостью о том, что она беременна вторым ребенком. С тех пор она с удовольствием делится нежными снимками "в положении", рассказывает, как проходит беременность и высмеивает связанные с ней предрассудки. Ранее артистка также откровенно объяснила, почему она решила рожать за границей - а именно в Монако. Это связано с тем, что рождение первого сына Даниэля проходило в Киеве и прошло очень тяжело и с ужасным отношением.

Санта уже прилетела на Лазурный берег и поделилась красочным снимком. Певица, которая уже на девятом месяце, позирует на улице в голубом клетчатом платье и солнцезащитных очках, придерживая руками внушительный животик. По словам девушки, ей очень тяжело дается жаркая погода, поэтому она много спит.

&quot;Спала три дня&quot;: беременная Димопулос готовится к родам в Монако

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Пропала с просторов Инстаграм на 4 дня и меня закидали сообщениями! "У вас всё в порядке?", "Что-то случилось?" и т.д. Случилось. Мне лень. Люблю жару, но не на 34й неделе беременности. Я спала три дня. И смотрела старые фильмы. Пересмотрела всю "Анжелику". Если бы не мама, которая первый раз в этих краях, спала бы и дальше. Посоветуйте интересные места на Лазурном берегу. Может найду что-то новое и для себя! С меня вскоре пост о моих любимых", - поделилась Димопулос.

Подписчики засыпали будущую мамочку советами о том, где и как можно провести время, а также комплиментами, отмечая ее красоту и цветущий внешний вид.

  • Красотка! Пусть все произойдёт благополучно 
  • Женщины в положении - самые красивые 
  • Вау какая же вы красавица, не даром народ говорит что самая красивая женщина в мире это беременная женщина
  • Красавица, огромной Удачи, Здоровья Тебе Дорогая Санточка 
  • Очень милое фото 
  • Какая Ты прекрасная, когда беременная 
  • Какая Вы милая и красивая 
  • Очень красиво 
  • И правильно! Наслаждайся и кайфуй 
  • Какая ты божественная! 
  • Невероятная красивая девушка, восхищаюсь 
  • Платье очень красивое

&quot;Спала три дня&quot;: беременная Димопулос готовится к родам в Монако

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос высмеяла предрассудки о беременности и показала, как продолжает заниматься спортом в ожидании малыша.

Ранее Санта Димопулос рассказала, как протекает вторая беременность. По словам певицы, она прекрасно себя чувствует.

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Новости Украины беременностьСанта Димопулос
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