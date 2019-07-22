"Спала три дня": беременная Димопулос готовится к родам в Монако

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица пожаловалась на чрезмерную жару

32-летняя украинская певица Санта Димопулос не так давно ошарашила и порадовала своих поклонников новостью о том, что она беременна вторым ребенком. С тех пор она с удовольствием делится нежными снимками "в положении", рассказывает, как проходит беременность и высмеивает связанные с ней предрассудки. Ранее артистка также откровенно объяснила, почему она решила рожать за границей - а именно в Монако. Это связано с тем, что рождение первого сына Даниэля проходило в Киеве и прошло очень тяжело и с ужасным отношением.

Санта уже прилетела на Лазурный берег и поделилась красочным снимком. Певица, которая уже на девятом месяце, позирует на улице в голубом клетчатом платье и солнцезащитных очках, придерживая руками внушительный животик. По словам девушки, ей очень тяжело дается жаркая погода, поэтому она много спит.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Пропала с просторов Инстаграм на 4 дня и меня закидали сообщениями! "У вас всё в порядке?", "Что-то случилось?" и т.д. Случилось. Мне лень. Люблю жару, но не на 34й неделе беременности. Я спала три дня. И смотрела старые фильмы. Пересмотрела всю "Анжелику". Если бы не мама, которая первый раз в этих краях, спала бы и дальше. Посоветуйте интересные места на Лазурном берегу. Может найду что-то новое и для себя! С меня вскоре пост о моих любимых", - поделилась Димопулос.

Подписчики засыпали будущую мамочку советами о том, где и как можно провести время, а также комплиментами, отмечая ее красоту и цветущий внешний вид.

Красотка! Пусть все произойдёт благополучно

Женщины в положении - самые красивые

Вау какая же вы красавица, не даром народ говорит что самая красивая женщина в мире это беременная женщина

Красавица, огромной Удачи, Здоровья Тебе Дорогая Санточка

Очень милое фото

Какая Ты прекрасная, когда беременная

Какая Вы милая и красивая

Очень красиво

И правильно! Наслаждайся и кайфуй

Какая ты божественная!

Невероятная красивая девушка, восхищаюсь

Платье очень красивое

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос высмеяла предрассудки о беременности и показала, как продолжает заниматься спортом в ожидании малыша.

Ранее Санта Димопулос рассказала, как протекает вторая беременность. По словам певицы, она прекрасно себя чувствует.