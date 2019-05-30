Создатели мюзикла "Лихтариус" сняли фильм о закулисье и рассказали про продолжение шоу

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Создатели уникального шоу поделились интересными моментами

26 мая в столичном Caribbean Club Concert Hall состоялось заключительное представление первого сезона семейного мюзикла "Лихтариус. Истории оживают", который на протяжении полугода погружал в музыкальную сказку зрителей разных возрастов. За это время спектакль показали 35 раз, а увидели его более 5000 киевлян и гостей столицы.

В конце сезона организаторы решили приоткрыть секреты шоу и выпустили фильм "Лихтариус. За кулисами", съемки которого проходили во время подготовки мюзикла. Про работу над созданием первого музыкального иллюзиона рассказали вдохновительница шоу Елена Коляденко, режиссер-постановщик Павел Бондаренко, художественный руководитель Ксения Осыка, продюсеры Анастасия Ваганова и Игорь Ильюк, хореографы Екатерина Тришина и Анна Паламарчук, и юные исполнители главных ролей.

Елена Коляденко

Игорь Ильюк

"Хочется сказать большое спасибо всем зрителям, посетившим наше шоу! 35 показов, 34 талантливых артиста, сотни детских улыбок и килограммы съеденного попкорна помогли узнать Киеву, что такое музыкальный иллюзион. Мы очень рады, что мюзикл смогли посмотреть несколько тысяч человек. Сейчас мы ушли в творческий отпуск и планируем работать над продолжением шоу: хотим улучшить сюжет и постановку, сделать еще ярче и масштабнее. Ждите "Лихтариус-2". Будет очень интересно!", - поделилась исполнительный продюсер шоу Анастасия Ваганова.

"Лихтариус" - Backstage фильм про шоу