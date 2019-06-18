Совсем взрослый: Ирина Билык показала редкое фото со старшим сыном

18 июня старший сын певицы отмечает день рождения
Ирина Билык вместе с мужем Асланом Ахмадовым воспитывает трехлетнего сына Табриза и регулярно с удовольсnвием делится фото с малышом в сети, умиляя поклонников. Старшего же сына певица практически не показывает - он уже весьма взрослый и самостоятельный и живет отдельно. Однако в день рождения Глеба она сделала исключение и порадовала фанов редким совместным фото с парнем.
На своей странице в Instagram Ирина выложила фото, на котором запечатлена с рыжими волосами и почти без макияжа, а рядом стоит Глеб в кепке, показывая знак "окей". Отметим, что 18 июня ему исполнилось 20 лет. Отец парня - модель Андрей Оверчук, с которым Билык состояла в гражданском браке в 1998-2002 годах.
"Мой любимый Сыночек! Тебе сегодня 20!! Ты учишься, работаешь, любишь прекрасную девушку, путешествуешь, добр к старикам, детям и кошкам...Ты любишь нас и мы тобой гордимся!! Пускай все самое хорошее и лучшее будет у тебя...в твоей жизни!!! С Днем Рождения, Глеб!!!" - трогательно написала звездная мама.
Фото: Ирина Билык с сыном Глебом (instagram.com/bilyk_iryna)
Подписчики Ирины поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили Глебу много душевных пожеланий.
Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)
Напомним, Ирина Билык покорила сеть фото подросшего сына Табриза. Фанаты отметили, что из него выйдет отличная рок-звезда в будущем.
Ранее Ирина Билык внезапно получила предложение руки и сердца от своего бывшего супруга Димы Коляденко.
Также сообщалось о том, что муж Ирины Билык Аслан Ахмадов растрогал до слез поздравлением в стихах.