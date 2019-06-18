Совсем взрослый: Ирина Билык показала редкое фото со старшим сыном

Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

18 июня старший сын певицы отмечает день рождения

Ирина Билык вместе с мужем Асланом Ахмадовым воспитывает трехлетнего сына Табриза и регулярно с удовольсnвием делится фото с малышом в сети, умиляя поклонников. Старшего же сына певица практически не показывает - он уже весьма взрослый и самостоятельный и живет отдельно. Однако в день рождения Глеба она сделала исключение и порадовала фанов редким совместным фото с парнем.

На своей странице в Instagram Ирина выложила фото, на котором запечатлена с рыжими волосами и почти без макияжа, а рядом стоит Глеб в кепке, показывая знак "окей". Отметим, что 18 июня ему исполнилось 20 лет. Отец парня - модель Андрей Оверчук, с которым Билык состояла в гражданском браке в 1998-2002 годах.

"Мой любимый Сыночек! Тебе сегодня 20!! Ты учишься, работаешь, любишь прекрасную девушку, путешествуешь, добр к старикам, детям и кошкам...Ты любишь нас и мы тобой гордимся!! Пускай все самое хорошее и лучшее будет у тебя...в твоей жизни!!! С Днем Рождения, Глеб!!!" - трогательно написала звездная мама.

Фото: Ирина Билык с сыном Глебом (instagram.com/bilyk_iryna)

Подписчики Ирины поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили Глебу много душевных пожеланий.

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Наилучшие пожелания!

Глібчик так швидко виріс! Здоров‘я йому міцного, бо все інше в якийсь момент не має значення! З днем народження!

Как брат и старшая сестра. Вы удивительная женщина и прекрасная мать!

У такой замечательной мамы, может быть только добрейший сын) поздравляем!!!

С именинником

Красавчик! Поздравляю Вас, Ирочка, и Глеба с этим замечательным днем! С Днем Рождения!!!

Вже такий дорослий))) з днем народження

Пусть твой Сыночек тебя Ира только радует!!!

С Именинником Вас! С Днём рождения поздравляю Глеба!!! Счастья, больших жизненных успехов, любви, радости, благополучия во всем Ему искренне желаю!

Ирусичек!!! Поздравляю тебя с именинником!!! У тебя замечательный сынок! Пусть Глеб будет счастливым и пусть все задуманное обязательно сбудется!!!

Совсем недавно был мальчиком, а теперь уже парень. Поздравляю Глеба с 20 летием.

Красивый парень. Быстро время летит!

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Ирина Билык покорила сеть фото подросшего сына Табриза. Фанаты отметили, что из него выйдет отличная рок-звезда в будущем.

Ранее Ирина Билык внезапно получила предложение руки и сердца от своего бывшего супруга Димы Коляденко.

Также сообщалось о том, что муж Ирины Билык Аслан Ахмадов растрогал до слез поздравлением в стихах.