Уже совсем скоро! Ирина Билык раскрыла детали свадьбы Алины Гросу

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица призналась, что наденет на торжество

Видео: YouTube/Светская жизнь

Популярная певица и актриса Алина Гросу недавно поделилась с поклонниками волнительной и радостной новостью – она выходит замуж! Своего избранника певица долго скрывала, хоть и призналась, что находится с ним в отношениях не один год, но предпочла рассказать о возлюбленном самую малость. Известно лишь то, что зовут его Александр и предложение он сделал артистке в Праге. О деталях предстоящего торжества проговорилась крестная Алины, украинская поп-дива Ирина Билык в программе "Светская жизнь". Соответствующе видео появилось на YouTube-канале передачи.

Поп-дива отметила, что она обожает вышиванки и вышитые платья и намерена даже на свадьбу к крестнице надеть этот красивейший национальный украинский костюм.

"Сейчас я поеду на свадьбу к Алине Гросу. Это будет в Италии, в Венеции в июне. Я буду надевать вышиванку", - призналась Ирина.

Фото: Алина Гросу с женихом (instagram.com/alina_grosu)

Кстати, Алина Гросу решилась показать своего избранника поклонникам, правда, закрыла его лицо на фото, чтобы сохранить интригу до конца. Пара устроила романтический фотосет в столице Чехии. Но внимательные фаны предположили, что женихом певицы вполне может оказаться звезда сериала "Кадеты", актер Александр Головин.

Фото: Алина Гросу с женихом (instagram.com/alina_grosu)

Стоит сказать, что сама Алина отмечала – ее избранник занимается бизнесом, поэтому догадки поклонников могут оказаться далеки от правды.

Артистка уже успела отгулять веселый девичник в Праге, на который пригласила своих подруг. Певица устроила "пижамную вечеринку" и позировала вместе с девушками в шелковом белоснежном халате и фате. На многочисленных снимках Алина запечатлена на кровати среди воздушных шариков.