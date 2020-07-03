Совсем не поменялась: Сальма Хайек покорила красотой на архивном фото

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда порадовала подписчиков

Сальма Хайек не перестает приятно удивлять своих подписчиков, выкладывая массу фото – как из настоящей жизни, так из молодости. В этот раз звезда остановилась на давнем снимке из собственного архива. «Здесь я ношу филигранное ожерелье из Оахаки, которое принадлежало моей бабушке», – добавила она подробностей о кадре, на котором предстала совсем юной. В голубых джинсах, черной футболке с внушительным вырезом и золотистым ободком, она выглядит такой красивой, что у поклонников буквально перехватило дыхание. Они отметили, что Сальма с тех пор стала еще прекраснее, что она практически не поменялась, а также что она буквально самая очаровательная и «горячая» на планете.

Сальма на архивном фото (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, оставаться такой стройной и цветущей Сальме помогает не только подвижный образ жизни, которого она старается придерживаться, но и питание. В одной из недавних переписок с фанатами звезда призналась, что она чувствует эффект, когда отказывается от мучного и сладкого. А вот модная кето-диета не работает в ее случае. Что ж, формы Хайек поклонники и без диет считают достойными восхищения.

Также звезду не раз подозревали в том, что она обращалась к пластическим хирургам или делала подтяжку – так безупречно выглядит кожа и овал лица 53-летней звезды. Но сама она называет секретами своей молодости радостный и позитивный настрой, а также качественный уход, который переняла еще от бабушки.

Сальма обожает постить свои образы (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, Сальма – одна из самых откровенных знаменитостей. Она не стесняется своего возраста, так же, как и возрастных изменений. Актриса часто публикует фото без макияжа, на которых, к слову, выглядит всегда молодой и свежей. А также кадры, где заметна седина. Примечательно, что фанаты не раз просили Сальму меньше краситься: без макияжа и даже краски для волос она кажется им намного красивее. Браво, Сальма!

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Автор: Lite