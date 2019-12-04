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"Совсем не изменилась": Ольга Фреймут показала, какой была в 20 лет

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.12.2019 - 10:56
"Совсем не изменилась": Ольга Фреймут показала, какой была в 20 лет
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая поделилась архивным снимком

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут довольно редко радует поклонников кадрами из своей жизни - тем более личной. Впрочем, иногда она все же публикует очаровательные семейные фото - к примеру, недавно знаменитость покорила милым снимком с супругом Владимиром Локотко. А в новой публикации она предалась ностальгии и поделилась архивным фото.

На снимке Ольга запечатлена в 20-летнем возрасте - то есть снимок был сделан 17 лет назад. На нем ведущая позирует в белой кружевной накидке, ее волосы короче, чем сейчас, и уложены красивыми локонами. Кадр был опубликован на Facebook-страничке Фреймут.

"А які ви були в 20 років?)" - прокомментировала кадр телезвезда.

&quot;Совсем не изменилась&quot;: Ольга Фреймут показала, какой была в 20 лет

Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimutFan)

Подписчики Ольги тут же принялись делиться впечатлениями от увиденного - некоторые отметили, что она практически не изменилась и все такая же красивая.

  • Не змінилися зовсім
  • Геть не змінилася
  • Красуня, яка була така і залишилася !!!
  • Вы не изменились почти, разве что похорошели
  • Ще не встигла змінитися
  • А вы не изменились, правда ещё больше расцвели!
  • Красива

&quot;Совсем не изменилась&quot;: Ольга Фреймут показала, какой была в 20 лет

Скриншот комментариев (facebook.com/OlgaFreimutFan)

Напомним, ранее нежная Ольга Фреймут умилила домашним фотосетом с мужем. Некоторые кадры сделал сын телеведущей.

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